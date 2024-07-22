bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 06:00

Published 22 июля, 06:00

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

22 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K4iZR
В Самаре открылась новая площадка контактного центра СОГАЗа для обработки обращений клиентов по различным вопросам, включая консультации операторов с медицинским образованием по ДМС.

Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.

Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.

«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.

Подпишитесь
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
Сегодня, 09:21
«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
Сегодня, 06:54
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Под Белгородом атаковали Церковный хутор
Сегодня, 10:32
Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00