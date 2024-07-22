«Респект дизайнеру и человеческой логике»: белгородцам не хватило навесов на пляже

По словам местной жительницы Ирины, в прошлом году на «Берегах» со стороны улицы Корочанской и других зонах для купания обещали установить укрытия от солнца, но так этого и не сделали. Учитывая, что аномальная жара и температура +37 °C держится в области уже почти месяц, отдых на пляжах становится настоящим испытанием.