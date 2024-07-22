«Респект дизайнеру и человеческой логике»: белгородцам не хватило навесов на пляже

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Белгородцы пожаловались на отсутствие навесов на городских пляжах. В частности, вопросы возникли к благоустройству пляжа «Берега».
По словам местной жительницы Ирины, в прошлом году на «Берегах» со стороны улицы Корочанской и других зонах для купания обещали установить укрытия от солнца, но так этого и не сделали. Учитывая, что аномальная жара и температура +37 °C держится в области уже почти месяц, отдых на пляжах становится настоящим испытанием.
«Респект дизайнеру-разработчику, руководству города, инвесторам и вообще человеческой логике — наверное, навесы не вписывались в красоту парка, а то, что это необходимость — никому не интересно. Может, есть возможность установить навесы, а не пять одуванчиков точечно, под которыми можно укрыться одному человеку?» — спросила Ирина.
В мэрии Белгорода ответили, что работы по благоустройству пляжа проводились согласно проектно-сметной документации. Появятся ли всё-таки дополнительные навесы на белгородских пляжах — не уточнили.
Информация о том, что на пляже не собирались устанавливать навесы, появилась в августе прошлого года. Тогда в администрации города объяснили, что теневые навесы не были предусмотрены проектом. Вместо навесов на «Берегах» установили семь зонтиков.
После замечаний от посетителей власти города согласились, что тени на пляже действительно не хватает. Но вместо того, чтобы всё-таки установить навесы, власти решили высадить деревья, чтобы укрыть людей от солнца, и изменить конфигурацию кровли на перголах.