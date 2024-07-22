Пока белгородцев просят уехать из приграничья, в лагере в Крыму разгорелся скандал

Кроме того, в Нечаевке в Белгородском районе в результате атаки в частном секторе выбило окна в доме и повреждены два автомобиля. В Вергилёвке зафиксировали разрушения в частном доме и летней кухне. Также повреждения получили автомобиль и соцобъект.