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Published Сегодня, 15:30

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Пока белгородцев просят уехать из приграничья, в лагере в Крыму разгорелся скандал

Пока белгородцев просят уехать из приграничья, в лагере в Крыму разгорелся скандал

22 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
В Шебекинском горокруге от атаки ВСУ пострадали двое детей. Ситуация в приграничье накалена, жителям советуют уехать в ПВР. А в Крыму белгородским детям угрожают кулаками.

Вновь ранены дети

22 июля в селе Никольское Шебекинского горокруга в результате атаки украинской армии пострадали двое мальчиков. У них осколочные ранения. В Никольском также есть повреждения десяти частных домов и пяти машин.

В Грайвороне тоже было неспокойно. Там дрон-камикадзе взорвался возле окна второго этажа соцобъекта. Пострадала сотрудница учреждения. У неё сотрясение мозга, медики оказывают необходимую помощь.

Утром стало известно о ЧП в Устинке. Под удар дрона попал трактор, работавший в поле. Погиб тракторист, ранена его жена.

Кроме того, в Нечаевке в Белгородском районе в результате атаки в частном секторе выбило окна в доме и повреждены два автомобиля. В Вергилёвке зафиксировали разрушения в частном доме и летней кухне. Также повреждения получили автомобиль и соцобъект.

Сегодня под ударом были Ясные Зори и валуйская Новопетровка. По итогам атак повреждены сельхозпредприятие и два частных дома.

В Шебекино дрон врезался в многоквартирный дом. В Безымено четыре БПЛА атаковали один частный дом — он разрушен. В Бессоновке из-за атаки дрона-камикадзе пострадала машина.

Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область
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Белгородцев просят уехать подальше от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился, чтобы жителей обстреливаемых территорий убеждали переехать в ПВР.

Чиновников обязали объезжать приграничные районы и рекомендовать белгородцам вывозить детей в лагеря. А там, где обстановка хуже, и вовсе всем переезжать в пункты временного размещения.

Глава региона также отметил, что ему каждый день должны предоставлять отчёт о количестве оставшихся в 15-километровой обстреливаемой зоне.

Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
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Угрозы из-за того, что дети — из Белгорода?

Белгородские родители забили тревогу, когда узнали, что их детям поступили угрозы от старших подростков.

Не так давно, 15 июля, белгородские школьники отправились в детский лагерь «Мандарин» в Бахчисарае. Там, по словам их мам, происходят конфликты между детьми из Белгорода и Энергодара: некоторым грозили избиением, а одного якобы уже избили.

«Кричат во всеуслышание „Крым наш“, потом „Белгород, бегите“. Вожатые наших детей загоняют по комнатам (чтобы их не избили), они напуганы», — пишет родительница Татьяна.

Обеспокоенным жителям региона ответили в минобре. Представители ведомства сообщили, что в курсе проблемы. Конфликт и вправду был, но избиение не подтвердилось.

«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
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