Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Под удар ВСУ 22 июля попали два населённых пункта в приграничье. Есть разрушения.
В Ясных Зорях в Белгородском районе снаряды попали на территорию сельхозпредприятия. Повреждено два корпуса.
Новопетровку в Валуйском горокруге атаковали FPV-дроном. Произошёл пожар — загорелась кровля частного дома. Огонь уже потушили. В доме разрушена крыша, выбиты окна и посечён фасад. В соседнем доме осколками посекло кровлю.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что за сутки в регионе один человек погиб, ещё шестеро ранены. Жертвой оказался тракторист в Белгородском районе. Кроме того, в больнице скончалась женщина, пострадавшая от обстрела несколько дней назад.