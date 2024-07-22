bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона

22 июля 2024, 10:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Ясные Зори и Новопетровку в Белгородской области

На сельхозпредприятии в результате обстрела задело два корпуса. В более удалённом приграничье из-за атаки дрона и последующего пожара пострадали два дома.
Сюжет
Обстрел

Под удар ВСУ 22 июля попали два населённых пункта в приграничье. Есть разрушения.

В Ясных Зорях в Белгородском районе снаряды попали на территорию сельхозпредприятия. Повреждено два корпуса.

Новопетровку в Валуйском горокруге атаковали FPV-дроном. Произошёл пожар — загорелась кровля частного дома. Огонь уже потушили. В доме разрушена крыша, выбиты окна и посечён фасад. В соседнем доме осколками посекло кровлю.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, что за сутки в регионе один человек погиб, ещё шестеро ранены. Жертвой оказался тракторист в Белгородском районе. Кроме того, в больнице скончалась женщина, пострадавшая от обстрела несколько дней назад.

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской областиРазрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Один человек погиб, шестеро ранены за день в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков ответил, зачем восстанавливают дома в районах, где обстрелы не прекращаютсяВ Белгородской области стало больше жертв атак ВСУСемеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ясные зори#Белгород#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Новопетровка#Дроны
Подпишитесь
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
Сегодня, 11:41
Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
Сегодня, 06:23
Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки
Сегодня, 11:10
Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
Сегодня, 07:27
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03