Ожидать ли в этом году фестиваля «Белгород в цвету»?

Фестиваль «Белгород в цвету» впервые провели в 2022 году. Мероприятия проводили несколько дней в сентябре. Центральные части города украшали различными зелёными насаждениями, цветочными композициями и инсталляциями. Кроме того, устраивали различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера. Каждый раз фестиваль проходил под особой тематикой. Например, в прошлом году темой мероприятия был Год педагога и наставника, а в 2022 году — сады России.