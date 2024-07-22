Ожидать ли в этом году фестиваля «Белгород в цвету»?

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Будет ли в 2024 году фестиваль «Белгород в цвету»? Такой вопрос задали горожане.
Ранее в мэрии ответили на запрос Бел.Ру, что решение по предстоящим фестивалям будут принимать исходя из оперативной обстановки. 21 июля представители администрации Белгорода дали окончательный ответ: «Проведение массовых мероприятий в городе приостановлено». Причина — сложная оперативная обстановка.
Фестиваль «Белгород в цвету» впервые провели в 2022 году. Мероприятия проводили несколько дней в сентябре. Центральные части города украшали различными зелёными насаждениями, цветочными композициями и инсталляциями. Кроме того, устраивали различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера. Каждый раз фестиваль проходил под особой тематикой. Например, в прошлом году темой мероприятия был Год педагога и наставника, а в 2022 году — сады России.
Отметим, что события в регионе наносят свой отпечаток и на празднование Дня города в Белгороде. Салюта всё так же не предполагается, зато в различных городских учреждениях культуры проведут тематические мероприятия. Кроме этого, украсят улицы Белгорода.