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Published Сегодня, 09:31

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«Белгород в цвету — 2023»

Ожидать ли в этом году фестиваля «Белгород в цвету»?

22 июля 2024, 09:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
«Белгород в цвету — 2023»

В мэрии ответили на вопрос о проведении фестиваля «Белгород в цвету»

Жители города интересуются, будут ли проводить фестиваль «Белгород в цвету» в этом году. Ответ дала мэрия.

Будет ли в 2024 году фестиваль «Белгород в цвету»? Такой вопрос задали горожане.

Ранее в мэрии ответили на запрос Бел.Ру, что решение по предстоящим фестивалям будут принимать исходя из оперативной обстановки. 21 июля представители администрации Белгорода дали окончательный ответ: «Проведение массовых мероприятий в городе приостановлено». Причина — сложная оперативная обстановка.

Фестиваль «Белгород в цвету» впервые провели в 2022 году. Мероприятия проводили несколько дней в сентябре. Центральные части города украшали различными зелёными насаждениями, цветочными композициями и инсталляциями. Кроме того, устраивали различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера. Каждый раз фестиваль проходил под особой тематикой. Например, в прошлом году темой мероприятия был Год педагога и наставника, а в 2022 году — сады России.

Отметим, что события в регионе наносят свой отпечаток и на празднование Дня города в Белгороде. Салюта всё так же не предполагается, зато в различных городских учреждениях культуры проведут тематические мероприятия. Кроме этого, украсят улицы Белгорода.

Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
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