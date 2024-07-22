Не рычание, а глубокий смысл. Как слоны общаются с друзьями

Всего исследователи наблюдали за группами африканских слонов на протяжении 40 лет. За этот период времени стало ясно, что животные используют различные средства коммуникации: язык тела или звуки. Они могут потираться плечами, переплетаться хоботами, складывать их под бивнями, посасывать их и оглядываться на товарищей через плечо, широко открывая глаза. У каждого из этих жестов есть своё обозначение: слоны могут приглашать других поиграть, здороваются друг с другом или флиртуют.