Не рычание, а глубокий смысл. Как слоны общаются с друзьями

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Новым исследованием руководила научный сотрудник Центра биологии и охраны природы Стэнфордского университета Кейтлин О’Коннелл-Родвелл. Она отметила, что глухое рычание, которым обмениваются самцы африканских слонов, призывает отправиться их группу дальше, то есть обозначает слово «пойдём».
В основном самцы африканских слонов уходят из стада, когда достигают 10-19 лет, и живут либо поодиночке, либо небольшими «холостяцкими» группами. Во время исследования учёные использовали записывающее оборудование, включая микрофоны и видеокамеры ночного видения. Когда самец слона издал глубокий рык, остальные его товарищи начали уходить от водопоя.
Интересно, что сначала рычание издаёт старший или доминирующий в группе самец, а затем его же повторяют остальные члены группы, будто соглашаясь со своим предводителем. При этом слоны издают звуки не одновременно, а по очереди: каждый ждёт, пока его товарищ закончит, прежде чем самому издать этот рык.
При этом рык самцов похож на издаваемое самками рычание. Специалисты отмечают, что это необычно, поскольку у самцов наблюдаются слабые социальные связи. Выучить такой рык мужские особи слона могли ещё до выхода из своего стада после наступления их «совершеннолетия».
Ещё одно недавнее исследование показало, что слоны используют различные звуки, меняющиеся от одного их товарища к другому: вероятно, эти звуки обозначают своеобразные имена.
Останавливаться на этом исследовании специалисты не хотят и будут продолжать эту работу и дальше.
«Такие дополнительные переменные, как размер группы, частота гула или уровень привязанности также могут влиять на продолжительность отхода группы и требуют дальнейшего изучения», — отметила Кейтлин О’Коннелл-Родвелл.
Всего исследователи наблюдали за группами африканских слонов на протяжении 40 лет. За этот период времени стало ясно, что животные используют различные средства коммуникации: язык тела или звуки. Они могут потираться плечами, переплетаться хоботами, складывать их под бивнями, посасывать их и оглядываться на товарищей через плечо, широко открывая глаза. У каждого из этих жестов есть своё обозначение: слоны могут приглашать других поиграть, здороваются друг с другом или флиртуют.
Исследование опубликовано в PeerJ .