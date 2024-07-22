На отдых юных белгородцев в Ростовской области готовы потратить более 17 млн

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:50
Юных белгородцев в возрасте от семи до 17 лет отправят в детские лагеря Ростовской области. Дети пробудут там 21 день — в период с августа по сентябрь. Всего на оздоровление планируют отправить 500 жителей региона.
Контракт на оказание услуг отдыха и оздоровления белгородских детей разместило минтруда и соцразвития Ростовской области. Всего на эти цели готовы направить 17,7 млн рублей.
Согласно документу, юных белгородцев будут кормить пять раз в день. Кроме того, детям нужно обеспечить необходимый питьевой режим — не менее двух литров воды в сутки на человека. По завершении смены в дорогу детям должны дать воду и сухпаёк.
Кроме того, для гостей лагеря должны организовать должное медицинское обеспечение, воспитательную работу и досуг.
В июле появилась информация, что на отдых в Ростовскую область должны отправить 600 белгородских детей. Сообщалось, что их готовы будут принять в Неклиновском районе. Вместе с юными белгородцам в Ростовскую область должны приехать дети из Донбасса и Херсонской области.