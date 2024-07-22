Гладков прокомментировал ситуацию в крымском лагере, где белгородцам угрожают побоями

Белгородка, которая ранее пожаловалась на избиение детей в лагере Бахчисарая, обратилась с вопросом к губернатору области Вячеславу Гладкову. По её словам, старшие дети из Энергодара угрожают младшим избиением за то, что те из Белгорода. При этом одного из ребят уже побили, утверждает она.