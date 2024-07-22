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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В ситуации с лагерем, где белгородцам угрожают побоями, начали разбираться

Гладков прокомментировал ситуацию в крымском лагере, где белгородцам угрожают побоями

22 июля 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney

В ситуации с лагерем, где белгородцам угрожают побоями, начали разбираться

Губернатор прокомментировал историю с юными белгородцами в лагере Бахчисарая. Родители утверждают, что их детям угрожают побоями из-за их места жительства. Глава региона пообещал решить проблему.
Сюжет
Дети

Белгородка, которая ранее пожаловалась на избиение детей в лагере Бахчисарая, обратилась с вопросом к губернатору области Вячеславу Гладкову. По её словам, старшие дети из Энергодара угрожают младшим избиением за то, что те из Белгорода. При этом одного из ребят уже побили, утверждает она.

Ранее обращение белгородцев заметили сотрудники регионального министерства образования. Они отметили, что дети действительно повздорили, однако никто никого не бил.

На этот раз ситуацию прокомментировал глава региона.

Мы уже послали туда заместителя министра образования и директора лагеря «Бригантина „Белогорье“». Сегодня туда отправится и замгубернатора. Не переживайте. Есть детский конфликт, но говорить в подробностях пока не буду: приедет Милёхин, и мы во всём разберёмся. Взяли всю эту историю на личный контроль.
Вячеслав Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Лагерь#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков
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