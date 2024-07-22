Два астероида длиной в небоскрёб приблизятся к Земле. Какая существует опасность?

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
23 июля к Земле приблизятся два астероида. Первый с необычным названием 2024 ЛГ2 размером с небоскрёб — то есть не менее 100 метров. Он пролетит на минимальном расстоянии от Земли вблизи штата Мичиган в Америке. Второй астероид размером с самолёт — до 73 метров. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3 130 000 км.
Но это ещё не всё: через пару дней к Земле приблизятся ещё два астероида размерами 380 метров и 100 метров. Они пройдут мимо планеты на расстояниях 2 400 000 километров и 3 350 000 километров соответственно.
Однако беспокоиться не о чем: учёные утверждают, что все четыре астероида не представляют какой-либо опасности для планеты.