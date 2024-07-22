Два астероида длиной в небоскрёб приблизятся к Земле. Какая существует опасность?

23 июля к Земле приблизятся два астероида. Первый с необычным названием 2024 ЛГ2 размером с небоскрёб — то есть не менее 100 метров. Он пролетит на минимальном расстоянии от Земли вблизи штата Мичиган в Америке. Второй астероид размером с самолёт — до 73 метров. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3 130 000 км.