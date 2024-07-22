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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Два астероида длиной в небоскрёб приблизятся к Земле. Какая существует опасность?

Два астероида длиной в небоскрёб приблизятся к Земле. Какая существует опасность?

22 июля 2024, 10:06
Фото: Kandinsky
Четыре астероида приблизятся к Земле на этой неделе. Самый большой из них достигает 380 метров в длину, самый маленький — около 70 метров. Представляют ли астероиды какую-либо опасность, отметили в NASA.

23 июля к Земле приблизятся два астероида. Первый с необычным названием 2024 ЛГ2 размером с небоскрёб — то есть не менее 100 метров. Он пролетит на минимальном расстоянии от Земли вблизи штата Мичиган в Америке. Второй астероид размером с самолёт — до 73 метров. Он пролетит мимо планеты на расстоянии 3 130 000 км.

Но это ещё не всё: через пару дней к Земле приблизятся ещё два астероида размерами 380 метров и 100 метров. Они пройдут мимо планеты на расстояниях 2 400 000 километров и 3 350 000 километров соответственно.

Однако беспокоиться не о чем: учёные утверждают, что все четыре астероида не представляют какой-либо опасности для планеты.

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#Александра Склярова#Наука#Земля#Астероид
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