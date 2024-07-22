Более 500 белгородских школьников решили пересдать ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Всего в пересдаче Единого государственного экзамена приняли участие 506 школьников, это 95% от заявленных на пересдачу (532 человека). В Белгородской области выпускникам удалось повысить свои результаты в 81% случаев.
227 из 506 пришедших на пересдачу выпускников изначально не преодолели минимальный порог и хотели заработать больше баллов. 124 одиннадцатиклассникам это удалось.
На пересдачу пришли и школьники с высокими баллами: один с результатом от 91 балла, трое — с баллами от 81.
Напомним, что каждый выпускник, недовольный своим результатом ЕГЭ, может пересдать один из предметов до конца приёмной кампании в вузах.