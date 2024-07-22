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Более 500 белгородских школьников решили пересдать ЕГЭ

Более 500 белгородских школьников решили пересдать ЕГЭ

22 июля 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области появились итоги пересдачи ЕГЭ. Минобразования делится, что 81% школьников смогли улучшить свой изначальный результат.

Всего в пересдаче Единого государственного экзамена приняли участие 506 школьников, это 95% от заявленных на пересдачу (532 человека). В Белгородской области выпускникам удалось повысить свои результаты в 81% случаев.

227 из 506 пришедших на пересдачу выпускников изначально не преодолели минимальный порог и хотели заработать больше баллов. 124 одиннадцатиклассникам это удалось.

На пересдачу пришли и школьники с высокими баллами: один с результатом от 91 балла, трое — с баллами от 81.

Напомним, что каждый выпускник, недовольный своим результатом ЕГЭ, может пересдать один из предметов до конца приёмной кампании в вузах.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Физика#Белгород#Минимальный порог#Пересдача
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