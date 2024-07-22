Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как отметил глава региона, начиная с Красной Яруги и до Валуйского округа должен проводиться ежедневный обход жителей. Представители властей должны предлагать родителям вывезти своих детей в лагеря, а там, где обстановка ухудшается, людям должны предлагать выехать в пункты временного размещения.
Ситуация в Шебекино, Белгородском, Борисовском районах, Грайворонском округе лучше на сегодняшний день не становится. Стало больше раненных. Много погибших. Понимаю, что сейчас уборочная. Вижу, что предприятия активно включаются в работу по дополнительным мерам безопасности через установки РЭБа, других защитных устройств, изменяют графики подвоза, но люди гибнут. Поэтому работа должна проводиться ежедневно.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор поручил предоставлять ему каждый день отчёт о количестве оставшихся людей, детей, лежачих в 15-километровой обстреливаемой зоне, чтобы отслеживать работу глав.