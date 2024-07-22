Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР

Как отметил глава региона, начиная с Красной Яруги и до Валуйского округа должен проводиться ежедневный обход жителей. Представители властей должны предлагать родителям вывезти своих детей в лагеря, а там, где обстановка ухудшается, людям должны предлагать выехать в пункты временного размещения.