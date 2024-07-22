Белгородец, пострадавший при атаке дрона, скончался в больнице

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Глава региона сообщил в своих соцсетях, что в областной клинической больнице скончался мужчина, который вчера, 21 июля, получил ранения при атаке дрона на автомобиль.
Гладков отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, однако полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.
Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Вячеслав Гладков
Напомним, что украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. У водители диагностировали более 50% ожога тела, перелом руки и осколочные ранения лица. Известно, что от взрыва автомобиль слетел с дороги и загорелся.