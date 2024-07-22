Белгородец, пострадавший при атаке дрона, скончался в больнице

Напомним, что украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. У водители диагностировали более 50% ожога тела, перелом руки и осколочные ранения лица. Известно, что от взрыва автомобиль слетел с дороги и загорелся.