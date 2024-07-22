bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Электросамокаты

Белгородец попался пьяным за рулём электросамоката и получил 10 суток ареста

22 июля 2024, 10:18
Фото: 1MI
Электросамокаты
В селе Колосково Белгородской области произошёл инцидент с участием водителя электросамоката. Сотрудники ГИБДД остановили местного жителя, который управлял мощным самокатом без водительских прав, да ещё и в нетрезвом состоянии. Подробности сообщили в УМВД по Белгородской области.

15 июля в селе Колосково Валуйского горокруга автоинспекторы остановили 28-летнего местного жителя на электросамокате. Мужчина был пьян и управлял незарегистрированным электосамокатом Aceline мощностью 500 Вт. Кроме того, у правонарушителя не было водительских прав.

Для справки: если электросамокат имеет слабую мощность — 250 Вт, то управлять им можно и без прав, но если мощность достигает 500 или 1000 Вт, то нужны водительские права М-категории.

Суд признал белгородца виновным по статье за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного ареста на десять суток.

Напомним, в мае журналисты Бел.Ру провели опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина опрошенных белгородцев предпочли бы убрать электросамокаты с улиц.

Опасны ли электросамокаты? Что со статистикой ДТП с ними в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ранним утром под Белгородом иномарка насмерть сбила водителя электросамокатаВ Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварииПод Белгородом иномарка сбила подростка на электросамокате
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Административный арест#Электросамокат#Нетрезвое вождение#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
Сегодня, 11:41
Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
Сегодня, 06:23
Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона
Сегодня, 10:23
Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки
Сегодня, 11:10
Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
Сегодня, 07:27
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03