Белгородец попался пьяным за рулём электросамоката и получил 10 суток ареста

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
15 июля в селе Колосково Валуйского горокруга автоинспекторы остановили 28-летнего местного жителя на электросамокате. Мужчина был пьян и управлял незарегистрированным электосамокатом Aceline мощностью 500 Вт. Кроме того, у правонарушителя не было водительских прав.
Для справки: если электросамокат имеет слабую мощность — 250 Вт, то управлять им можно и без прав, но если мощность достигает 500 или 1000 Вт, то нужны водительские права М-категории.
Суд признал белгородца виновным по статье за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного ареста на десять суток.
Напомним, в мае журналисты Бел.Ру провели опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина опрошенных белгородцев предпочли бы убрать электросамокаты с улиц.