24 мигранта незаконно работали и жили на сельхозпредприятии под Белгородом

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с коллегами из УФСБ и при поддержке спецназа «Сокол» УФСИН России по региону провели проверку на сельхозпредприятии в Прохоровском районе.
В результате выявлено 24 иностранца, которые работали без необходимых разрешений на работу или патентов. Кроме того, выяснилось, что они проживали в общежитии, не зарегистрировавшись в миграционной службе.
По итогам проверки составлено 58 административных протоколов. Из них 22 — за незаконную трудовую деятельность, 21 — за нарушение миграционного законодательства, а именно за уклонение от выезда из Российской Федерации, ещё 10 — за несоответствие заявленной цели въезда в страну фактически осуществляемой в период пребывания.
Ещё несколько протоколов составили за повторное нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности в течение одного года, один — за уклонение от выезда из страны.
Теперь 22 иностранца будут выдворены из России, а их работодатель понесёт ответственность за нарушение закона.
В стране власти регионов продолжают ограничивать возможность трудоустройства мигрантов. Белгородский министр транспорта ответил, сказалось ли это на работе общественного транспорта и такси.