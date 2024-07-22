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Мигранты

24 мигранта незаконно работали и жили на сельхозпредприятии под Белгородом

22 июля 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты

Миграционная проверка на белгородском с/х предприятии выявила 58 нарушений

Во время проверки сельскохозяйственного предприятия Прохоровского района сотрудники УМВД, УФСБ и спецназ «Сокол» обнаружили 24 иностранных гражданина, работавших без разрешений и проживавших в общежитии без регистрации. Почти всем из них грозит выдворение из страны.

Сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с коллегами из УФСБ и при поддержке спецназа «Сокол» УФСИН России по региону провели проверку на сельхозпредприятии в Прохоровском районе.

В результате выявлено 24 иностранца, которые работали без необходимых разрешений на работу или патентов. Кроме того, выяснилось, что они проживали в общежитии, не зарегистрировавшись в миграционной службе.

По итогам проверки составлено 58 административных протоколов. Из них 22 — за незаконную трудовую деятельность, 21 — за нарушение миграционного законодательства, а именно за уклонение от выезда из Российской Федерации, ещё 10 — за несоответствие заявленной цели въезда в страну фактически осуществляемой в период пребывания.

Ещё несколько протоколов составили за повторное нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности в течение одного года, один — за уклонение от выезда из страны.

Теперь 22 иностранца будут выдворены из России, а их работодатель понесёт ответственность за нарушение закона.

В стране власти регионов продолжают ограничивать возможность трудоустройства мигрантов. Белгородский министр транспорта ответил, сказалось ли это на работе общественного транспорта и такси.

Ограничения для мигрантов повлияли на работу общественного транспорта в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Мигранты#Проверка#Иностранцы#Выдворение#Белгород#Административные протоколы
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