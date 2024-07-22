24 мигранта незаконно работали и жили на сельхозпредприятии под Белгородом

По итогам проверки составлено 58 административных протоколов. Из них 22 — за незаконную трудовую деятельность, 21 — за нарушение миграционного законодательства, а именно за уклонение от выезда из Российской Федерации, ещё 10 — за несоответствие заявленной цели въезда в страну фактически осуществляемой в период пребывания.