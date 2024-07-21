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Published Сегодня, 11:41

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Старый Оскол хочет взять кредит на 640 млн рублей

Старый Оскол хочет взять кредит на 640 млн рублей

21 июля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Власти округа в Белгородской области объявили закупку по выбору банка для открытия кредитной линии на один год, сообщается на сайте госзакупок.

Лимит кредитной линии должен составлять 640 млн рублей с фиксированной процентной ставкой. Начальную стоимость контракта утвердили в размере 108,8 млн рублей.

Доступ к кредитным деньгам должен быть оформлен с 29 августа 2024 года и действовать в течение 365 дней. Кредит потребовался для покрытия дефицита бюджета городского округа и погашения ранее принятых долговых обязательств.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 23 июня. Итоги должны подвести 25 июля.

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#Евгений Грицков#Экономика#Старый Оскол#Кредит#Администрация#Новости Старого Оскола#Закупка#Дефицит бюджета
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