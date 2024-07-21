Старый Оскол хочет взять кредит на 640 млн рублей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Лимит кредитной линии должен составлять 640 млн рублей с фиксированной процентной ставкой. Начальную стоимость контракта утвердили в размере 108,8 млн рублей.
Доступ к кредитным деньгам должен быть оформлен с 29 августа 2024 года и действовать в течение 365 дней. Кредит потребовался для покрытия дефицита бюджета городского округа и погашения ранее принятых долговых обязательств.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 23 июня. Итоги должны подвести 25 июля.