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Погибший боксёр, 500 тысяч от курянки и нокдаун от оскольчанки: итоги воскресенья

Погибший боксёр, 500 тысяч от курянки и нокдаун от оскольчанки: итоги воскресенья

21 июля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Вечером субботы назвали имя умершего от полученных во время сброса взрывчатки с беспилотника в Шебекино парня. Удары оскольчанки в Петербурге разошлись на весь интернет. А женщина из Курской области задолжала Белгородской больше полумиллиона.
Сюжет
Суд

Погибший в Шебекино подросток был боксёром

После сброса боеприпаса с беспилотника на детскую площадку в Шебекино пострадали несколько подростков. Один из них получил тяжёлые ранения, потерял четыре литра крови, а в больнице у него дважды останавливалось сердце. Врачам удавалось вернуть мальчика к жизни, но в итоге он всё же умер.

В субботу сообщили, что парень занимался боксом в «Академии бокса», был призёром первенства Белгородской области. В этом году выпустился из академии по окончании девятого класса.

Похороны пройдут в понедельник, 22 июля.

А за 20 июля после обстрелов в Шебекино были ранены девять человек.

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«Двойной удар» от оскольчанки в Петербурге

В воскресенье по Сети разошлось видео, на котором девушка у клуба в Санкт-Петербурге двумя ударами в челюсть отправила в нокдаун парня. Позже оказалось, что эта девушка — уроженка Старого Оскола, которая с юных лет занималась единоборствами, закончила спортивный факультет НИУ «БелГУ» в Белгороде и даже выигрывала какие-то соревнования.

Сам инцидент произошёл ещё 29 июня, когда у Алисы Ирининой был день рождения. Она с подругами пошла отмечать в бар, позже к ним пожелал присоединиться её знакомый, но вёл себя назойливо, за что и получил по лицу.

Алиса Иринина живёт в Санкт-Петербурге и работает в мебельном салоне, если верить её странице в одной из соцсетей.

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Медсестра на полмиллиона

Жительница Курской области в 2022 году устроилась на работу медсестрой в Прохоровскую районную больницу в Белгородской области. За это ей полагалась выплата в 750 тысяч рублей. Но в договоре было одно условия — она должна была отработать в этой должности пять лет.

Однако уже через год женщина уволилась по собственному желанию. Но часть компенсации возвращать не стала. Поэтому министерство здравоохранения подало на неё в Курский районный суд.

Фемида встала на сторону министерства — женщине придётся вернуть более 500 тысяч рублей. Но хотя бы не понадобится выплачивать неустойку в более 100 тысяч.

Решение суда ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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