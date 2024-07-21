Погибший боксёр, 500 тысяч от курянки и нокдаун от оскольчанки: итоги воскресенья

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После сброса боеприпаса с беспилотника на детскую площадку в Шебекино пострадали несколько подростков. Один из них получил тяжёлые ранения, потерял четыре литра крови, а в больнице у него дважды останавливалось сердце. Врачам удавалось вернуть мальчика к жизни, но в итоге он всё же умер.
В субботу сообщили, что парень занимался боксом в «Академии бокса», был призёром первенства Белгородской области. В этом году выпустился из академии по окончании девятого класса.
Похороны пройдут в понедельник, 22 июля.
А за 20 июля после обстрелов в Шебекино были ранены девять человек.
В воскресенье по Сети разошлось видео, на котором девушка у клуба в Санкт-Петербурге двумя ударами в челюсть отправила в нокдаун парня. Позже оказалось, что эта девушка — уроженка Старого Оскола, которая с юных лет занималась единоборствами, закончила спортивный факультет НИУ «БелГУ» в Белгороде и даже выигрывала какие-то соревнования.
Сам инцидент произошёл ещё 29 июня, когда у Алисы Ирининой был день рождения. Она с подругами пошла отмечать в бар, позже к ним пожелал присоединиться её знакомый, но вёл себя назойливо, за что и получил по лицу.
Алиса Иринина живёт в Санкт-Петербурге и работает в мебельном салоне, если верить её странице в одной из соцсетей.
Жительница Курской области в 2022 году устроилась на работу медсестрой в Прохоровскую районную больницу в Белгородской области. За это ей полагалась выплата в 750 тысяч рублей. Но в договоре было одно условия — она должна была отработать в этой должности пять лет.
Однако уже через год женщина уволилась по собственному желанию. Но часть компенсации возвращать не стала. Поэтому министерство здравоохранения подало на неё в Курский районный суд.
Фемида встала на сторону министерства — женщине придётся вернуть более 500 тысяч рублей. Но хотя бы не понадобится выплачивать неустойку в более 100 тысяч.
Решение суда ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.