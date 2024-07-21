Погибший боксёр, 500 тысяч от курянки и нокдаун от оскольчанки: итоги воскресенья

После сброса боеприпаса с беспилотника на детскую площадку в Шебекино пострадали несколько подростков. Один из них получил тяжёлые ранения, потерял четыре литра крови, а в больнице у него дважды останавливалось сердце. Врачам удавалось вернуть мальчика к жизни, но в итоге он всё же умер.