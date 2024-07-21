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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Отправившая парня в нокдаун у клуба в Петербурге девушка оказалась белгородкой

Отправившая парня в нокдаун у клуба в Петербурге девушка оказалась белгородкой

21 июля 2024, 13:54
Фото: страница Алисы Ирининой в ВК
В Сети распространилось видео, в котором девушка двумя ударами в челюсть вырубает назойливого парня. Позже оказалась, что эта девушка — уроженка Старого Оскола и выпускница спортфака БелГУ.

Девушкой, применившей «двойку» в отношении назойливого поклонника, оказалась чемпионка по КЭМПО ММА Алиса Иринина, которая родилась в Старом Осколе и закончила спортивный факультет белгородского университета.

Подруга девушки рассказала «Базе», что инцидент на видео случился ещё 29 июня, когда у Алисы был день рождения. Она с подругами поехала отмечать его в бар. Знакомый Алисы узнал, где она празднует, и приехал без приглашения, вёл себя навязчиво. Дальнейшие события видны на видео.

Сейчас Алиса Иринина живёт в Санкт-Петербурге и работает, если верить её странице в соцсети, в мебельном салоне.

Видео: База
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