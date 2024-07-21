Отправившая парня в нокдаун у клуба в Петербурге девушка оказалась белгородкой

Подруга девушки рассказала «Базе», что инцидент на видео случился ещё 29 июня, когда у Алисы был день рождения. Она с подругами поехала отмечать его в бар. Знакомый Алисы узнал, где она празднует, и приехал без приглашения, вёл себя навязчиво. Дальнейшие события видны на видео.