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Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:36

Фото с места происшествия

«Надеемся, что его спасут»: белгородец получил серьёзные ранения при обстреле ВСУ

21 июля 2024, 17:34
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Фото с места происшествия

Один белгородец серьёзно пострадал при обстреле ВСУ

Под огнём ВСУ оказалась Маломихайловка Шебекинского округа. Ранен один человек — водитель атакованного авто. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 21 июля, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. На месте происшествия поднимался большой столб дыма, который первыми заметили местные жители: соответствующие фотографии они публиковали в Telegram-каналах. Позже о произошедшем рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по легковому автомобилю, чей водитель получил серьёзные ранения. Его с ожогами 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица доставили в областную клиническую больницу.

«Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти», — добавил глава региона.

От взрыва авто слетел с дороги. Помимо транспорта, загорелась сухая трава. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. На месте также работали члены территориальной самообороны: всего они уничтожили четыре дрона с помощью РЭБ.

Также в селе Красное разрушения получили два частных дома, в посёлке Ленинский — один дом. Там никто не пострадал.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы
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