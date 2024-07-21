«Надеемся, что его спасут»: белгородец получил серьёзные ранения при обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Сегодня, 21 июля, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. На месте происшествия поднимался большой столб дыма, который первыми заметили местные жители: соответствующие фотографии они публиковали в Telegram-каналах. Позже о произошедшем рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон ударил по легковому автомобилю, чей водитель получил серьёзные ранения. Его с ожогами 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица доставили в областную клиническую больницу.
«Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти», — добавил глава региона.
От взрыва авто слетел с дороги. Помимо транспорта, загорелась сухая трава. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. На месте также работали члены территориальной самообороны: всего они уничтожили четыре дрона с помощью РЭБ.
Также в селе Красное разрушения получили два частных дома, в посёлке Ленинский — один дом. Там никто не пострадал.