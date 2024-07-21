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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Курянка должна вернуть 500 тысяч рублей после увольнения из белгородской больницы

Курянка должна вернуть 500 тысяч рублей после увольнения из белгородской больницы

21 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Женщина работала медсестрой в Прохоровской ЦРБ и получила выплату в 750 тысяч рублей. Но не отработала положенный пятилетний срок, после чего министерство здравоохранения Белгородской области пошло в суд, пишет «Курская правда».
Сюжет
Суд

Дело рассматривали в Курском районном суде. Белгородский минздрав, Прохоровская районная больница и женщина из Курского района заключили договор о выплате 750 тысяч рублей компенсации медицинскому работнику и 25 августа 2022 года подписали трудовой договор.

Женщина работала в больнице медсестрой до 1 ноября 2023 года, а после уволилась по собственному желанию. Требование вернуть деньги она не выполнила.

Белгородское министерство потребовало через суд вернуть более 500 тысяч рублей выплаты с учётом неотработанного времени, а также 110 тысяч рублей неустойки. По договору женщина должна была отработать пять лет. Поэтому суд постановил взыскать с неё часть компенсации в размере более 500 тысяч рублей, в остальной части иска отказал.

Решение суда в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

В мае в Белгородской области расширили список медицинских работников, которые могут рассчитывать на выплаты до 1,5 млн рублей за переезд и трудоустройство в населённых пунктах региона с населением до 50 тысяч человек.

Теперь получить деньги могут врачи, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры, а также акушерки и медсёстры ФАПов, врачебных амбулаторий и центров семейной медицины.

Врачам, переезжающим в удалённые населённые пункты, положена выплата в 1,5 млн рублей, медперсоналу — 750 тысяч рублей. Для остальных прибывших в сёла, посёлки и города с населением до 50 тысяч человек, определили выплаты в 1 млн рублей для врачей и в 500 тысяч — для остальных из списка специальностей.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Курская область#Суд#Компенсация#Медсестра#Министерство здравоохранения#Выплаты врачам
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