Курянка должна вернуть 500 тысяч рублей после увольнения из белгородской больницы

Белгородское министерство потребовало через суд вернуть более 500 тысяч рублей выплаты с учётом неотработанного времени, а также 110 тысяч рублей неустойки. По договору женщина должна была отработать пять лет. Поэтому суд постановил взыскать с неё часть компенсации в размере более 500 тысяч рублей, в остальной части иска отказал.