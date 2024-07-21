Курянка должна вернуть 500 тысяч рублей после увольнения из белгородской больницы

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Дело рассматривали в Курском районном суде. Белгородский минздрав, Прохоровская районная больница и женщина из Курского района заключили договор о выплате 750 тысяч рублей компенсации медицинскому работнику и 25 августа 2022 года подписали трудовой договор.
Женщина работала в больнице медсестрой до 1 ноября 2023 года, а после уволилась по собственному желанию. Требование вернуть деньги она не выполнила.
Белгородское министерство потребовало через суд вернуть более 500 тысяч рублей выплаты с учётом неотработанного времени, а также 110 тысяч рублей неустойки. По договору женщина должна была отработать пять лет. Поэтому суд постановил взыскать с неё часть компенсации в размере более 500 тысяч рублей, в остальной части иска отказал.
Решение суда в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
В мае в Белгородской области расширили список медицинских работников, которые могут рассчитывать на выплаты до 1,5 млн рублей за переезд и трудоустройство в населённых пунктах региона с населением до 50 тысяч человек.
Теперь получить деньги могут врачи, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры, а также акушерки и медсёстры ФАПов, врачебных амбулаторий и центров семейной медицины.
Врачам, переезжающим в удалённые населённые пункты, положена выплата в 1,5 млн рублей, медперсоналу — 750 тысяч рублей. Для остальных прибывших в сёла, посёлки и города с населением до 50 тысяч человек, определили выплаты в 1 млн рублей для врачей и в 500 тысяч — для остальных из списка специальностей.