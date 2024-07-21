Девушка из Шебекино сделала проникновенное видео о своём городе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Жительница находящегося под ежедневными обстрелами города в белгородском приграничье сочинила стихотворение о жизни и боли людей в Шебекино и прочла его на видео с последствиями обстрелов.
«Я родилась и живу в Шебекино. Очень люблю свой город и переживаю за него всей душой и сердцем. Больно смотреть на то, что сейчас происходит с ним. Этим стихотворением я передаю всю боль жителей нашего маленького, но очень уютного и красивого города Шебекино», — поделилась с Бел.Ру Ангелина.
В субботу город снова попал под обстрелы ВСУ. Девять человек получили ранения, одна из них — женщина — находится в реанимации в тяжёлом состоянии.