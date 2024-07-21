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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:16

Девушка из Шебекино сделала проникновенное видео о своём городе

Девушка из Шебекино сделала проникновенное видео о своём городе

21 июля 2024, 08:59
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Видеоролик об обстрелах города в белгородском приграничье смонтировала жительница Шебекино Ангелина Отраднова и прочла на нём своё стихотворение. Видео девушка поделилась с Бел.Ру.

Жительница находящегося под ежедневными обстрелами города в белгородском приграничье сочинила стихотворение о жизни и боли людей в Шебекино и прочла его на видео с последствиями обстрелов.

«Я родилась и живу в Шебекино. Очень люблю свой город и переживаю за него всей душой и сердцем. Больно смотреть на то, что сейчас происходит с ним. Этим стихотворением я передаю всю боль жителей нашего маленького, но очень уютного и красивого города Шебекино», — поделилась с Бел.Ру Ангелина.

В субботу город снова попал под обстрелы ВСУ. Девять человек получили ранения, одна из них — женщина — находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино
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