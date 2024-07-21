Баннер в поддержку Белгорода вывесили на матче РПЛ в Москве

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
На матче Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» болельщики клуба из столицы Черноземья вывесили баннер в поддержку Белгорода. На нём нанесли надпись «Белгород, мы с тобой!». Видео опубликовали в Telegram-канале «Футбольный Биги».
Напомним, ранее известный актёр поддержал идею режиссёра Павла Лунгина снять фильм о Белгороде. А на чемпионате Европы по футболу на трибунах заметили российский флаг с надписью «Белгород».
В воскресенье в Белгороде после нескольких дней затишья снова объявили ракетную опасность. Но ПВО вступать в работу в этот раз не пришлось.