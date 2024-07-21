bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Баннер в поддержку Белгорода вывесили на матче РПЛ в Москве

Баннер в поддержку Белгорода вывесили на матче РПЛ в Москве

21 июля 2024, 08:09
Приграничный город, подвергающийся обстрелам ВСУ, поддержали болельщики воронежского «Факела» на игре с московским «Динамо».
Сюжет
Футбол

На матче Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» болельщики клуба из столицы Черноземья вывесили баннер в поддержку Белгорода. На нём нанесли надпись «Белгород, мы с тобой!». Видео опубликовали в Telegram-канале «Футбольный Биги».

Напомним, ранее известный актёр поддержал идею режиссёра Павла Лунгина снять фильм о Белгороде. А на чемпионате Европы по футболу на трибунах заметили российский флаг с надписью «Белгород».

В воскресенье в Белгороде после нескольких дней затишья снова объявили ракетную опасность. Но ПВО вступать в работу в этот раз не пришлось.

Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы с вами, хоть и морально»: россияне присылают открытки в поддержку белгородцев«Белгород, мы с тобой»: в Екатеринбурге появилось граффити в поддержку белгородцевВсе переживают: Тетюхин поделился впечатлениями от акции поддержки Белгорода на ВДНХ
#Евгений Грицков#Видео#Футбол#Болельщики#Динамо москва#Белгород#Баннер#РПЛ#Российская премьер-лига#Факел Воронеж#Мы с тобой
Подпишитесь
Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино
Сегодня, 06:19
Третий этап выплат пострадавшему МСП начали в Белгородской области
Сегодня, 06:28
Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр
Вчера, 21:02
Деревья нельзя, дома нельзя: что будет на месте городской свалки в Белгороде
Сегодня, 06:47
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сегодня, 07:09