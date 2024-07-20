В Белгородской области выявили более 5 тыс нарушений миграционного законодательства

Службы провели четыре проверочных мероприятия по контролю за пребыванием иностранцев и их трудовой деятельности в рамках борьбы с незаконной миграцией. В рамках этих мероприятий осмотрено 2 205 различных объектов собственности. По итогам — обнаружено 5 037 нарушений законодательства о миграции.