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Административные правонарушения

В Белгородской области выявили более 5 тыс нарушений миграционного законодательства

20 июля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Административные правонарушения
В ходе проведения мероприятий по контролю за иностранными гражданами проверены 2205 объектов различных форм собственности и выявлено 5037 административных правонарушений в сфере миграции.Об этом сообщили в УМВД.

Службы провели четыре проверочных мероприятия по контролю за пребыванием иностранцев и их трудовой деятельности в рамках борьбы с незаконной миграцией. В рамках этих мероприятий осмотрено 2 205 различных объектов собственности. По итогам — обнаружено 5 037 нарушений законодательства о миграции.

За полгода на территории региона приняли 182 решения о сокращении пребывания иностранце в России. Итого депортировали 15 мигрантов и начали процедуру восстановления для пятерых. Также выдворении 108 иностранных граждан и запретили въезд 191 иностранцу.

С января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Административные правонарушения#Новости Белгорода#Белгород#Незаконная миграция
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