В Белгородской области выявили более 5 тыс нарушений миграционного законодательства

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Службы провели четыре проверочных мероприятия по контролю за пребыванием иностранцев и их трудовой деятельности в рамках борьбы с незаконной миграцией. В рамках этих мероприятий осмотрено 2 205 различных объектов собственности. По итогам — обнаружено 5 037 нарушений законодательства о миграции.
За полгода на территории региона приняли 182 решения о сокращении пребывания иностранце в России. Итого депортировали 15 мигрантов и начали процедуру восстановления для пятерых. Также выдворении 108 иностранных граждан и запретили въезд 191 иностранцу.