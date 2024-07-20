В Белгородской области расцвели лотосы: белгородцам показывают фото и видео с пруда

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Белгородские медиа сообщают, что в селе Быковка Яковлевского района расцвели лотосы. Telegram-канал «Белгород №1» делится фото покрытого розовыми цветами пруда. Вчера белгородцы уже могли насладиться раскрывшимися бутонами лотосов.
Лотосы в быковском пруду появились 15 лет назад. Там они появились после того, как их семена в регион завезла супружеская пара, переехавшая с Дальнего Востока, пишет «Культурный регион». Они цветут каждое лето, начиная с 20-х числе июля и в начале августа.