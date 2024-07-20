В Белгородской области расцвели лотосы: белгородцам показывают фото и видео с пруда

Лотосы в быковском пруду появились 15 лет назад. Там они появились после того, как их семена в регион завезла супружеская пара, переехавшая с Дальнего Востока, пишет «Культурный регион». Они цветут каждое лето, начиная с 20-х числе июля и в начале августа.