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Лотосы

В Белгородской области расцвели лотосы: белгородцам показывают фото и видео с пруда

20 июля 2024, 14:40
Фото: Культурный регион
Лотосы
В селе Быковка Яковлевского района Белгородской области расцвели лотосы в пруду, которые появились там 15 лет назад благодаря семенам, завезённым с Дальнего Востока супружеской парой, и радуют глаз жителей каждое лето.

Белгородские медиа сообщают, что в селе Быковка Яковлевского района расцвели лотосы. Telegram-канал «Белгород №1» делится фото покрытого розовыми цветами пруда. Вчера белгородцы уже могли насладиться раскрывшимися бутонами лотосов.

Цветущие лотосы в БыковкеЦветущие лотосы в Быковке
Цветущие лотосы в Быковке
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Лотосы в быковском пруду появились 15 лет назад. Там они появились после того, как их семена в регион завезла супружеская пара, переехавшая с Дальнего Востока, пишет «Культурный регион». Они цветут каждое лето, начиная с 20-х числе июля и в начале августа.

Лотосы в Белгородской области расцвели
Видео: Культурный регион
Лотосы снова расцвели под Белгородом: фото
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