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Posted 20 июля, 11:00

Published 20 июля, 11:00

Modified 20 июля, 11:00

Updated 20 июля, 11:00

Питьевая вода

Установят ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве города?

20 июля 2024, 11:00
Фото: 1MI. Питьевая вода

Мэрия Белгорода сообщила, что питьевые фонтанчики в городе пока что не появятся

Сюжет
Благоустройство
Жительница Белгорода обратилась к мэру с вопросом о возможности появлении питьевых фонтанчиков в городе. Однако представители мэрии сообщили, что в планах по благоустройству этого не предусмотрено.

На вечерней трансляции Валентина Демидова 19 июля белгородка задала мэру вопрос, появятся ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве городе.

Женщина получила ответ на свой комментарий от администрации. Они сообщили, что в текущих планах по благоустройству города установка питьевых фонтанчиков не предусмотрена.

В такую аномальную жару, которая «атаковала» Белгород на прошедшей неделе, охладиться хочется очень. Основной способ — как раз питьё. Ранее с редакцией Бел.ру диетолог поделился теми напитками, которые во время летнего зноя отлично восстанавливают водный баланс и освежают организм. А также рассказал, что лучше в жару не пить и кому.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Благоустройство#Новости Белгорода#Белгород
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