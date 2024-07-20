bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Разрушения в Шебекино

Шебекино обстреляли из артиллерии, обошлось без пострадавших, но возник пожар

20 июля 2024, 18:18
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Разрушения в Шебекино

Шебекино в Белгородской области ВСУ обстреляли из артиллерии

После артиллерийского обстрела города Шебекино пожарные борются с возгоранием двух частных домов и автомобилей, а также фасады и окна четырех многоквартирных зданий получили повреждения.
Сюжет
Пожар

Шебекино подверглось обстрелу из артиллерийских орудий со стороны ВСУ. По официальной информации, пострадавших не выявлено.

В результате непосредственных попаданий снарядов в два жилых дома и два легковых автомобиля возник пожар. Спасатели уже приступили к тушению пламени.

Четыре МКД получили повреждения в виде разбитых окон и посечённых фасадов. Три частных дома также пострадали: у них выбиты оконные рамы и пробита крыша. Кроме того, две машины получили повреждения.

Информация о дальнейших последствиях происшествия уточняется. Осмотр объектов будет продолжен днем.

Шебекино уже подверглось обстрелу ВСУ днём. При атаке пострадали семь мирных жителей. При ночной атаке — пострадали ещё пять мирных жителей.

Разрушения в ШебекиноРазрушения в Шебекино
Разрушения в ШебекиноРазрушения в Шебекино
Разрушения в Шебекино
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Соблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой ТаволжанкеШебекино обстреляли ВСУ: прилёт в МКД, предприятие и цистерну с молоком, есть раненыеНочной обстрел Шебекино попал на запись видеокамеры
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пожар#Пострадавшие#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
На сайте белгородского музея-диорамы исправили «ошибку» в статье немецкого историка
Сегодня, 17:04
Соблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой Таволжанке
Сегодня, 14:32
Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?
Сегодня, 09:00
В Белгородской области расцвели лотосы: белгородцам показывают фото и видео с пруда
Сегодня, 14:40
Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
Сегодня, 12:37
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Вчера, 12:06