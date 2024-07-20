Шебекино обстреляли из артиллерии, обошлось без пострадавших, но возник пожар

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Шебекино подверглось обстрелу из артиллерийских орудий со стороны ВСУ. По официальной информации, пострадавших не выявлено.
В результате непосредственных попаданий снарядов в два жилых дома и два легковых автомобиля возник пожар. Спасатели уже приступили к тушению пламени.
Четыре МКД получили повреждения в виде разбитых окон и посечённых фасадов. Три частных дома также пострадали: у них выбиты оконные рамы и пробита крыша. Кроме того, две машины получили повреждения.
Информация о дальнейших последствиях происшествия уточняется. Осмотр объектов будет продолжен днем.
Шебекино уже подверглось обстрелу ВСУ днём. При атаке пострадали семь мирных жителей. При ночной атаке — пострадали ещё пять мирных жителей.