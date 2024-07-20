bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Разрушения

Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино

20 июля 2024, 12:37
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Разрушения

При обстреле Шебекино семь мирных жителей получили осколочные ранения

Обстрел ВСУ города Шебекино привел к ранениям семи мирных жителей, четверо из которых получили осколочные ранения, двое направлены в больницу Белгорода, также значительные повреждения получили промышленное предприятие, жилые дома, автомобили и коммерческие объекты.

При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей. Четверо из них получили разные ранения от осколков в результате прямых попаданий снарядов на территории производственного предприятия, ещё одна женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в МКД. Всех пострадавших доставили в районную больницу Шебекино. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Ещё двое, мужчина с поверхностными ранениями рук и живота и женщина с баротравмой, отправлены скорой помощью в городскую больницу №2 в Белгороде.

В городе пострадали окна, балконы, фасады и стены в двух многоквартирных домах от прямых попаданий снарядов. Две квартиры серьёзно повреждены. В одном из зданий случился пожар из-за поражения газопровода, который быстро потушили пожарные. На заводской территории также повреждены здание, вход и одна единица специальной техники. Также обнаружены ущербы в двух коммерческих объектах, пострадали четыре автомобиля и ещё два жилых дома.

Информация о последствиях продолжит уточняться. Службы быстрого реагирования и аварийные службы продолжают свою работу.

Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в Шебекино
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
За сутки под обстрелы ВСУ попали более 25 населённых пунктов Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие суткиСтало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской областиШебекино обстреляли ВСУ: прилёт в МКД, предприятие и цистерну с молоком, есть раненые
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Возгорание#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?
Сегодня, 09:00
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Вчера, 13:07
Установят ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве города?
Сегодня, 11:00
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Вчера, 12:06
Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде
Вчера, 19:13