Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей. Четверо из них получили разные ранения от осколков в результате прямых попаданий снарядов на территории производственного предприятия, ещё одна женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в МКД. Всех пострадавших доставили в районную больницу Шебекино. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Ещё двое, мужчина с поверхностными ранениями рук и живота и женщина с баротравмой, отправлены скорой помощью в городскую больницу №2 в Белгороде.
В городе пострадали окна, балконы, фасады и стены в двух многоквартирных домах от прямых попаданий снарядов. Две квартиры серьёзно повреждены. В одном из зданий случился пожар из-за поражения газопровода, который быстро потушили пожарные. На заводской территории также повреждены здание, вход и одна единица специальной техники. Также обнаружены ущербы в двух коммерческих объектах, пострадали четыре автомобиля и ещё два жилых дома.
Информация о последствиях продолжит уточняться. Службы быстрого реагирования и аварийные службы продолжают свою работу.