Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино

При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей. Четверо из них получили разные ранения от осколков в результате прямых попаданий снарядов на территории производственного предприятия, ещё одна женщина пострадала из-за прямого попадания снаряда в МКД. Всех пострадавших доставили в районную больницу Шебекино. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Ещё двое, мужчина с поверхностными ранениями рук и живота и женщина с баротравмой, отправлены скорой помощью в городскую больницу №2 в Белгороде.