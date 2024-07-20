На сайте белгородского музея-диорамы исправили «ошибку» в статье немецкого историка

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Военкор Поддубный в своём Telegram канале поделился, что ему удалось переговорить с министром культуры Константином Курганским. Вопрос касался скандальной статьи на сайте белгородского музея-диорамы немецкого историка Карла-Хайнца Фризера «Прохоровское сражение — легенда и реальность».
«Кстати, поговорил с Курганским. Это глава минкульта Белгородской области. Он объяснил, что в силу ряда реконструкций сайта пояснительная часть о том, что мнение немецкого „специалиста“ — пример попытки фальсифицировать историю не была вовремя опубликована. Эта ошибка исправлена. Поблагодарил неравнодушных людей, за то что указали на это», — указано в посте Telegram канала военкора.
На данный момент перед статьёй на официальном сайте музея появилось уточнение, что работа размещена в качестве образца «тенденциозности западной историографии», а также, что позиция немецкого историка не совпадает с мнение сотрудников музея.
Работа вызвала возмущение не только у белгородцев, но и у Екатерины Мизулиной. Они потребовали общественного извинения от директора музея из-за «дезинформации» и «дискредитации» советской армии, солдаты которой якобы вступали в бой под действием «психотропных веществ». Также там упоминается, что масштаб Прохоровского сражения и его значимость «драматизированы». Мифы, по мнению историка, были всего лишь выдуманы генерал-лейтенантом Ротмистровым.
«Тот факт, что материалы, которые безусловно искажают историю ключевой битвы Великой Отечественной войны появились на сайте белгородского музея-диорамы „Курская битва“, который безусловно формирует отношение к Прохоровскому сражению и Курской дуге в целом — это следствие многолетнего влияния западных деструктивных организаций на нашу культурную сферу. Более 10 лет немецкая „агитка“, под видом „взгляда противника на Курскую битву“ спокойно существовала в нашем культурно-информационном пространстве. Конечно это еще один кирпичик в организованной и масштабной операции запада по фальсификации истории», — пишет Поддубный.