На сайте белгородского музея-диорамы исправили «ошибку» в статье немецкого историка

Работа вызвала возмущение не только у белгородцев, но и у Екатерины Мизулиной. Они потребовали общественного извинения от директора музея из-за «дезинформации» и «дискредитации» советской армии, солдаты которой якобы вступали в бой под действием «психотропных веществ». Также там упоминается, что масштаб Прохоровского сражения и его значимость «драматизированы». Мифы, по мнению историка, были всего лишь выдуманы генерал-лейтенантом Ротмистровым.