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Музей- диорама «Огненная дуга»

На сайте белгородского музея-диорамы исправили «ошибку» в статье немецкого историка

20 июля 2024, 17:04
Фото: 1MI
Музей- диорама «Огненная дуга»
На сайте белгородского музея-диорамы «Курская битва» появилось уточнение о целях размещения статьи немецкого историка, вызвавшей множество жалоб. Также военкор переговорил с министром культуры региона Константином Курганским.

Военкор Поддубный в своём Telegram канале поделился, что ему удалось переговорить с министром культуры Константином Курганским. Вопрос касался скандальной статьи на сайте белгородского музея-диорамы немецкого историка Карла-Хайнца Фризера «Прохоровское сражение — легенда и реальность».

«Кстати, поговорил с Курганским. Это глава минкульта Белгородской области. Он объяснил, что в силу ряда реконструкций сайта пояснительная часть о том, что мнение немецкого „специалиста“ — пример попытки фальсифицировать историю не была вовремя опубликована. Эта ошибка исправлена. Поблагодарил неравнодушных людей, за то что указали на это», — указано в посте Telegram канала военкора.

На данный момент перед статьёй на официальном сайте музея появилось уточнение, что работа размещена в качестве образца «тенденциозности западной историографии», а также, что позиция немецкого историка не совпадает с мнение сотрудников музея.

Новое уточнение перед скандальной статьёйНовое уточнение перед скандальной статьёй
Новое уточнение перед скандальной статьёй
Фото: Сайт историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

Работа вызвала возмущение не только у белгородцев, но и у Екатерины Мизулиной. Они потребовали общественного извинения от директора музея из-за «дезинформации» и «дискредитации» советской армии, солдаты которой якобы вступали в бой под действием «психотропных веществ». Также там упоминается, что масштаб Прохоровского сражения и его значимость «драматизированы». Мифы, по мнению историка, были всего лишь выдуманы генерал-лейтенантом Ротмистровым.

«Тот факт, что материалы, которые безусловно искажают историю ключевой битвы Великой Отечественной войны появились на сайте белгородского музея-диорамы „Курская битва“, который безусловно формирует отношение к Прохоровскому сражению и Курской дуге в целом — это следствие многолетнего влияния западных деструктивных организаций на нашу культурную сферу. Более 10 лет немецкая „агитка“, под видом „взгляда противника на Курскую битву“ спокойно существовала в нашем культурно-информационном пространстве. Конечно это еще один кирпичик в организованной и масштабной операции запада по фальсификации истории», — пишет Поддубный.
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
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