Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?

Как пишет Telegram-канала TimeBGD, прошедшей ночью в центре города белгородцы отдыхали на концерте «против ракетной опасности», как гласил плакат на летней террасе местной рюмочной. Однако мероприятие не помогло, потому что в три часа ночи уведомления от МЧС всё же пришли, а сирена сработала в штатном режиме.