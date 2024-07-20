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Концерт

Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?

20 июля 2024, 09:00
Фото: Telegram-канала TimeBGD
Концерт

Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде оказался еженедельной вечеринкой

Сегодня ночью белгородцы ы центре города отдыхали на концерте «против ракетной опасности» на летней террасе рюмочной, но уведомления от МЧС всё равно пришли в три часа ночи, а сирена сработала, несмотря на проведенное мероприятие. Так что это было?

Как пишет Telegram-канала TimeBGD, прошедшей ночью в центре города белгородцы отдыхали на концерте «против ракетной опасности», как гласил плакат на летней террасе местной рюмочной. Однако мероприятие не помогло, потому что в три часа ночи уведомления от МЧС всё же пришли, а сирена сработала в штатном режиме.

Подписчики «Фонаря» рассказали медиа, что этот плакат там висит второй месяц, а мини-концерт против РО — еженедельные музыкально-танцевальные вечеринки в ночь с пятницы на субботу.

На этих выходных синоптики обещают, что недельная жара в Белгороде спадёт. Сегодня, в субботу, температура воздуха уже значительно ниже. Приятная обстановка, чтобы отдохнуть на улице и прогуляться по городу.

Спадёт ли жара в выходные в Белгородской области?
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#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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