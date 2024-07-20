Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как пишет Telegram-канала TimeBGD, прошедшей ночью в центре города белгородцы отдыхали на концерте «против ракетной опасности», как гласил плакат на летней террасе местной рюмочной. Однако мероприятие не помогло, потому что в три часа ночи уведомления от МЧС всё же пришли, а сирена сработала в штатном режиме.
Подписчики «Фонаря» рассказали медиа, что этот плакат там висит второй месяц, а мини-концерт против РО — еженедельные музыкально-танцевальные вечеринки в ночь с пятницы на субботу.
На этих выходных синоптики обещают, что недельная жара в Белгороде спадёт. Сегодня, в субботу, температура воздуха уже значительно ниже. Приятная обстановка, чтобы отдохнуть на улице и прогуляться по городу.