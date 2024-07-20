«И снова здравствуйте!»: работающий асфальтозавод опять попал на камеры белгородцев

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Асфальтозавод в Майском продолжает свою работу, несмотря на все жалобы и заявления о том, что он не работает. По крайней мере об этом говорят видео, которые редакции Бел.ру присылают подписчики. Ранее одно из таких прислал местный житель Белгородского района Альберт. На кадрах видно задействованность в производстве асфальтосмесительной установки и передвижение спецтехники.
По сообщению РПН, факт продолжения деятельности завода вновь не был подтверждён. В случае, если производство асфальта возобновится по данному адресу, Роспотребнадзор предложил провести исследования качества воздуха и уровня шума на территории жилой застройки, находящейся неподалеку от предприятия.
Администрация Белгородского района заняла эту же позицию. Несмотря на обширное количество фото- и видеоматериалов, жителям сообщили, что завод не функционирует.
Сегодня белгородец из Майского прислал ещё одно видео с работой асфальтозавода.