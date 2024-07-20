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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Асфальтовый завод

«И снова здравствуйте!»: работающий асфальтозавод опять попал на камеры белгородцев

20 июля 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Асфальтовый завод

Белгородцы снова жалуются на работу асфальтового завода в Майском

Неработающий асфальтозавод в Майском, на который неоднократно жаловались жители Белгородского района, снова заметили работающим. Утром в редакцию Бел.Ру прислали ещё несколько видеоматериалов, где видно, что на месте производство не стоит.

Асфальтозавод в Майском продолжает свою работу, несмотря на все жалобы и заявления о том, что он не работает. По крайней мере об этом говорят видео, которые редакции Бел.ру присылают подписчики. Ранее одно из таких прислал местный житель Белгородского района Альберт. На кадрах видно задействованность в производстве асфальтосмесительной установки и передвижение спецтехники.

По сообщению РПН, факт продолжения деятельности завода вновь не был подтверждён. В случае, если производство асфальта возобновится по данному адресу, Роспотребнадзор предложил провести исследования качества воздуха и уровня шума на территории жилой застройки, находящейся неподалеку от предприятия.

Администрация Белгородского района заняла эту же позицию. Несмотря на обширное количество фото- и видеоматериалов, жителям сообщили, что завод не функционирует.

Сегодня белгородец из Майского прислал ещё одно видео с работой асфальтозавода.

Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?
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