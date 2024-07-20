«И снова здравствуйте!»: работающий асфальтозавод опять попал на камеры белгородцев

Асфальтозавод в Майском продолжает свою работу, несмотря на все жалобы и заявления о том, что он не работает. По крайней мере об этом говорят видео, которые редакции Бел.ру присылают подписчики. Ранее одно из таких прислал местный житель Белгородского района Альберт. На кадрах видно задействованность в производстве асфальтосмесительной установки и передвижение спецтехники.