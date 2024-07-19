Женщина пыталась спасти сына от уголовки в Старом Осколе, но сама попала под суд

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
С 1 июня по 14 июля 2022 года жительница Тульской области передала посреднику денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей за освобождение её сына от уголовной ответственности. При этом общая сумма для взятки, которую женщина оговорила с посредником, составляла 5 млн рублей.
Сам же «посредник» оказался мошенником: полученные деньги он оставил себе. В отношении него возбудили уголовное дело.
На женщину тоже завели дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в особо крупном размере»). В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.