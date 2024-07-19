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Жительница Тульской области попала под уголовное дело в Белгородском регионе

Женщина пыталась спасти сына от уголовки в Старом Осколе, но сама попала под суд

19 июля 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Тульской области попала под уголовное дело в Белгородском регионе

Женщина хотела дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те не возбуждали в отношении её сына уголовное дело, и ради этого связалась с посредником. Однако тот оказался мошенником, и её план сорвался, сообщили в региональном следкоме.

С 1 июня по 14 июля 2022 года жительница Тульской области передала посреднику денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей за освобождение её сына от уголовной ответственности. При этом общая сумма для взятки, которую женщина оговорила с посредником, составляла 5 млн рублей.

Сам же «посредник» оказался мошенником: полученные деньги он оставил себе. В отношении него возбудили уголовное дело.

На женщину тоже завели дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в особо крупном размере»). В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.

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