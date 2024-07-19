Женщина пыталась спасти сына от уголовки в Старом Осколе, но сама попала под суд

Жительница Тульской области попала под уголовное дело в Белгородском регионе

Женщина хотела дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те не возбуждали в отношении её сына уголовное дело, и ради этого связалась с посредником. Однако тот оказался мошенником, и её план сорвался, сообщили в региональном следкоме.