В Китае первый полет совершило летающее «такси-НЛО»

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Как пишет newia.ru, данный аппарат управляется из центральной кабины, расположенной под прозрачным куполом с круговым обзором, и может развивать скорость до 50 км/ч. Пилот может управлять аппаратом вручную, а также использовать автопилот, действующий по принципу круиз-контроля, но только в воздухе.
Электромобиль может подняться на высоту до 198 метров и находиться в воздухе приблизительно пятнадцать минут. Уникальный двигатель создан компанией Shenzhen Zhihang UAV Company. Первые испытания проводились в большом парке ночью, чтобы создать эффектную атмосферу.
В ближайшее время производитель планирует начать коммерческое использование устройства. «Такси-НЛО» уже прошло все необходимые проверки на наличие угроз безопасности, кроме того, в марте был получен сертификат на полеты. Ожидается, что аппарат будут использовать как туристический транспорт для воздушных экскурсий в научно-фантастическом стиле.