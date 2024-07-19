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В Китае первый полет совершило летающее «такси-НЛО»

В Китае первый полет совершило летающее «такси-НЛО»

19 июля 2024, 19:54
Фото: Jam Press
В Китае в рамках испытаний свой первый полет осуществило электрическое «такси-НЛО». Этот летательный аппарат вертикального взлета и посадки был спроектирован так, чтобы напоминать космические тарелки из научной фантастики 1940-х и 1950-х годов.

Как пишет newia.ru, данный аппарат управляется из центральной кабины, расположенной под прозрачным куполом с круговым обзором, и может развивать скорость до 50 км/ч. Пилот может управлять аппаратом вручную, а также использовать автопилот, действующий по принципу круиз-контроля, но только в воздухе.

Электромобиль может подняться на высоту до 198 метров и находиться в воздухе приблизительно пятнадцать минут. Уникальный двигатель создан компанией Shenzhen Zhihang UAV Company. Первые испытания проводились в большом парке ночью, чтобы создать эффектную атмосферу.

В ближайшее время производитель планирует начать коммерческое использование устройства. «Такси-НЛО» уже прошло все необходимые проверки на наличие угроз безопасности, кроме того, в марте был получен сертификат на полеты. Ожидается, что аппарат будут использовать как туристический транспорт для воздушных экскурсий в научно-фантастическом стиле.

#Общество
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