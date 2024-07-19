В Китае первый полет совершило летающее «такси-НЛО»

В ближайшее время производитель планирует начать коммерческое использование устройства. «Такси-НЛО» уже прошло все необходимые проверки на наличие угроз безопасности, кроме того, в марте был получен сертификат на полеты. Ожидается, что аппарат будут использовать как туристический транспорт для воздушных экскурсий в научно-фантастическом стиле.