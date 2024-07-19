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В белгородской корпорации «Развитие» в очередной раз сменилось руководство

В белгородской корпорации «Развитие» в очередной раз сменилось руководство

19 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Обязанности гендиректора вновь исполняет Елена Козак. Она уже занимала руководящую должность в «Развитии».

В белгородском АО «Корпорация „Развитие“» снова сменилось руководство. С 17 июля обязанности гендиректора исполняет Елена Козак. До неё организацией руководил Александр Криворучка.

Козак уже возглавляла компанию ранее, как раз до того, как её сменил Криворучка: с конца марта по июнь 2023 года. До этого она работала в службе по правовому и кадровому обеспечению компании.

До Елены Козак эту должность занимала Лариса Кононихина, которая руководила компанией с июня 2022 года. А ранее на эту должность был назначен экс-министр экономики и промышленности Евгений Хромов.

В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор
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#Валерия Колесникова#Экономика#Назначение#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Хромов#Елена Козак#Лариса Кононихина#АО Корпорация Развитие
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