В белгородской корпорации «Развитие» в очередной раз сменилось руководство

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В белгородском АО «Корпорация „Развитие“» снова сменилось руководство. С 17 июля обязанности гендиректора исполняет Елена Козак. До неё организацией руководил Александр Криворучка.
Козак уже возглавляла компанию ранее, как раз до того, как её сменил Криворучка: с конца марта по июнь 2023 года. До этого она работала в службе по правовому и кадровому обеспечению компании.
До Елены Козак эту должность занимала Лариса Кононихина, которая руководила компанией с июня 2022 года. А ранее на эту должность был назначен экс-министр экономики и промышленности Евгений Хромов.