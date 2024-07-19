Сквер у суда в Белгороде за 29 млн: как он выглядит за две недели до открытия?

Сейчас в парке установили ещё несколько дополнительных навесов — там основания сильно меньше по ширине, но и сами конструкции меньше, чем центральная. В некоторых местах сделали декоративную фигурную плитку. Она похожа на выложенные в бетон камни с ровной стороной.