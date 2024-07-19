Сквер у суда в Белгороде за 29 млн: как он выглядит за две недели до открытия?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгороде проводят реконструкцию сквера на пересечении улиц Мичурина и Попова. Его откроют уже 1 августа, но как выглядит общественное пространство сейчас?
На рендерах белгородцы увидели немного не такую картину, которая появилась в сквере после установки конструкции под навесы. Основания навесов были куда шире, чем предполагалось.
Сейчас в парке установили ещё несколько дополнительных навесов — там основания сильно меньше по ширине, но и сами конструкции меньше, чем центральная. В некоторых местах сделали декоративную фигурную плитку. Она похожа на выложенные в бетон камни с ровной стороной.
До 1 августа тут должны установить беседки, детский игровой комплекс. Высадят яблони, клёны, многолетние кустарники, цветы. На месте одновременно работают и строители, и садовники, которые занимаются растениями и почвой. Большая часть плитки уже уложена, поставили одну скамейку и несколько навесов для беседок.
Проект обошёлся в 29 млн рублей, а сделан он в рамках федерального проекта «Формирование городской среды».