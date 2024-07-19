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Published Сегодня, 08:42

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Скорость интернета вырастет до 8 Гбит/с. Доступна ли эта роскошь обычным жителям?

Скорость интернета вырастет до 8 Гбит/с. Доступна ли эта роскошь обычным жителям?

19 июля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Американская компания SpaceX продолжает удивлять нововведениями: на этот раз они смогут обеспечить своих клиентов скоростью интернета до 8 Гбит/с. Быстрый интернет будет доступен даже для жителей отдалённых районов. Подробности сообщили на сайте PCMag.

Компания Илона Маска SpaceX выходит на новый уровень: теперь они предлагают воспользоваться сверхскоростным интернетом, чья скорость загрузки будет достигать 8 Гбит/с не только в крупных городах, но и в отдалённых районах без имеющейся инфраструктуры.

Информацию о нововведении в своих социальных сетях опубликовал вице-президент компании Майкл Николс. Добиться высокой скорости станет возможным благодаря технологии мобильного шлюза, которую разместят не только на земле, но и внедрят на военные корабли и самолёты.

Тест скорости интернетаТест скорости интернета
Тест скорости интернета
Фото: личная страница Michael Nicolls

Воспользоваться такой скоростью, которая действует на базе спутниковой системы Starlink, смогут коммерческие клиенты компании, то есть интернет-провайдеры. Для этого новые базовые станции с большими антеннами начнут строить уже в ближайшее время. Одну из них, располагающуюся на земле, недавно построили на Аляске: благодаря этому местные жители даже отдалённых районов могут воспользоваться быстрым интернетом.

За такое удобство с коммерческих клиентов будут взимать плату от 75 тысяч долларов, но сумма может оказаться выше — всё зависит от израсходованного трафика.

Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Белгородской области
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#Александра Склярова#Наука#Интернет#Скорость#Высокая скорость
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