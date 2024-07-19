Скорость интернета вырастет до 8 Гбит/с. Доступна ли эта роскошь обычным жителям?

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Компания Илона Маска SpaceX выходит на новый уровень: теперь они предлагают воспользоваться сверхскоростным интернетом, чья скорость загрузки будет достигать 8 Гбит/с не только в крупных городах, но и в отдалённых районах без имеющейся инфраструктуры.
Информацию о нововведении в своих социальных сетях опубликовал вице-президент компании Майкл Николс. Добиться высокой скорости станет возможным благодаря технологии мобильного шлюза, которую разместят не только на земле, но и внедрят на военные корабли и самолёты.
Воспользоваться такой скоростью, которая действует на базе спутниковой системы Starlink, смогут коммерческие клиенты компании, то есть интернет-провайдеры. Для этого новые базовые станции с большими антеннами начнут строить уже в ближайшее время. Одну из них, располагающуюся на земле, недавно построили на Аляске: благодаря этому местные жители даже отдалённых районов могут воспользоваться быстрым интернетом.
За такое удобство с коммерческих клиентов будут взимать плату от 75 тысяч долларов, но сумма может оказаться выше — всё зависит от израсходованного трафика.