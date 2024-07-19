Скорость интернета вырастет до 8 Гбит/с. Доступна ли эта роскошь обычным жителям?

Воспользоваться такой скоростью, которая действует на базе спутниковой системы Starlink, смогут коммерческие клиенты компании, то есть интернет-провайдеры. Для этого новые базовые станции с большими антеннами начнут строить уже в ближайшее время. Одну из них, располагающуюся на земле, недавно построили на Аляске: благодаря этому местные жители даже отдалённых районов могут воспользоваться быстрым интернетом.