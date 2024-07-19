Сенатор Брыксин: В космонавтику привлекут частные инвестиции

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Россия стремится создать благоприятные условия для частных предприятий, заинтересованных в космических проектах, отметил Александр Брыксин, член комитета Совета Федерации по экономической политике, передает iz.ru.
Механизм ГЧП может быть использован для разработки и обслуживания орбитальных спутниковых группировок. Эти спутники будут задействованы для мониторинга природных катастроф на Земле и контроля за соблюдением международных договоров об ограничении вооружений, пояснил сенатор.
Законопроект также вводит термин «космический объект», обозначающий недвижимость в космосе, которая может находиться в частной собственности. Государство обязуется защищать при этом права частных компаний в рамках ГЧП.
С целью привлечения внебюджетного финансирования «Роскосмос» планирует сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Государственная корпорация также сможет проводить конкурсы и тендеры, вкладывать средства в стартапы.