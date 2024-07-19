Сенатор Брыксин: В космонавтику привлекут частные инвестиции

Механизм ГЧП может быть использован для разработки и обслуживания орбитальных спутниковых группировок. Эти спутники будут задействованы для мониторинга природных катастроф на Земле и контроля за соблюдением международных договоров об ограничении вооружений, пояснил сенатор.