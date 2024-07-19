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Сенатор Брыксин: В космонавтику привлекут частные инвестиции

Сенатор Брыксин: В космонавтику привлекут частные инвестиции

19 июля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий правовые рамки для государственно-частного партнерства (ГЧП) в космической сфере. Этот документ направлен на урегулирование участия частного бизнеса в исследовании и освоении космоса.

Россия стремится создать благоприятные условия для частных предприятий, заинтересованных в космических проектах, отметил Александр Брыксин, член комитета Совета Федерации по экономической политике, передает iz.ru.

Механизм ГЧП может быть использован для разработки и обслуживания орбитальных спутниковых группировок. Эти спутники будут задействованы для мониторинга природных катастроф на Земле и контроля за соблюдением международных договоров об ограничении вооружений, пояснил сенатор.

Законопроект также вводит термин «космический объект», обозначающий недвижимость в космосе, которая может находиться в частной собственности. Государство обязуется защищать при этом права частных компаний в рамках ГЧП.

С целью привлечения внебюджетного финансирования «Роскосмос» планирует сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Государственная корпорация также сможет проводить конкурсы и тендеры, вкладывать средства в стартапы.

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