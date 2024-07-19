«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте

Posted 19 июля, 12:06
Published 19 июля, 12:06
Modified 19 июля, 12:37
Updated 19 июля, 12:37
В администрации Ялты кадровые изменения: Александр Карнаухов, прибывший из Белгорода, стал руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства. Бывший начальник покинул должность по собственному желанию.
Известно, что перед белгородцем поставили «глобальные задачи»: Карнаухову необходимо улучшить санитарное состояние Ялты, решить вопрос с водоснабжением и водоотведением всех районов, а также поддерживать связь с местными жителями, чтобы оперативно решать появляющиеся проблемы, — в этом ему помогут еженедельные прямые эфиры.
Почему именно чиновник уехал из Белгорода в Крым, не известно. В приграничном городе мужчина ранее возглавлял управу № 17.
Представили нового чиновника необычно: глава администрации Ялты обратилась к нему со словами: «Сашенька, расскажи о себе и о задачах, которые я перед тобой поставила».