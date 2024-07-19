После богатой на приключения ночи белгородец проснулся раздетым по пояс в чужом авто

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Утром 12 июля в полицию обратился 51-летний житель Северного. Он сообщил, что обнаружил в своей машине раздетого по пояс незнакомца, а его пробуждения преданно ждала рядом собака.
Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место и задержали мужчину. Им оказался 38-летний житель села Стрелецкое. В ходе осмотра автомобиля установили, что белгородец украл из бардачка 3,5 тысячи рублей и справил в салоне нужду. Его доставили в отдел полиции.
Оказалось, что задержанный провёл насыщенную ночь. Он, будучи пьяным, пошёл за добавкой из Стрелецкого в Северный, прихватив с собой питомца. Уже на месте он на остановке выпил пива, закусил мидиями и заснул.
В три часа ночи он решил отправиться в гости к родителям, но на пути встретил автомобиль. В него он и залез, а потом уснул повторно. На утро мужчину разбудили крики владельца авто.
Кражу денег белгородец объяснил разыгравшимся голодом.
В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
Помимо этого, за мелкое хулиганство в отношении мужчины было применено административное взыскание.