bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Белгородец забрался в чужую машину, украл деньги и справил там нужду

После богатой на приключения ночи белгородец проснулся раздетым по пояс в чужом авто

19 июля 2024, 08:13
Фото: 1MI

Белгородец забрался в чужую машину, украл деньги и справил там нужду

Нелепая история случилась на днях в Белгородском районе. Житель региона отправился на ночные приключения с собакой. Подробнее об этом рассказали в УМВД России по Белгородской области.

Утром 12 июля в полицию обратился 51-летний житель Северного. Он сообщил, что обнаружил в своей машине раздетого по пояс незнакомца, а его пробуждения преданно ждала рядом собака.

Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место и задержали мужчину. Им оказался 38-летний житель села Стрелецкое. В ходе осмотра автомобиля установили, что белгородец украл из бардачка 3,5 тысячи рублей и справил в салоне нужду. Его доставили в отдел полиции.

Оказалось, что задержанный провёл насыщенную ночь. Он, будучи пьяным, пошёл за добавкой из Стрелецкого в Северный, прихватив с собой питомца. Уже на месте он на остановке выпил пива, закусил мидиями и заснул.

В три часа ночи он решил отправиться в гости к родителям, но на пути встретил автомобиль. В него он и залез, а потом уснул повторно. На утро мужчину разбудили крики владельца авто.

Кражу денег белгородец объяснил разыгравшимся голодом.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Помимо этого, за мелкое хулиганство в отношении мужчины было применено административное взыскание.

Белгородец отомстил своему знакомому, без спроса продав его автомобиль
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец украл цепочку на свидании Белгородец после свидания с женщиной сорвал золотую цепочку с её шеи и убежалБелгородка украла в продуктовом магазине терминал, приняв его за телефон Украсть машину, а потом помочь её найти: как белгородец пытался устроиться в такси
#Татьяна Вознюк#Происшествия#Белгородский район#Полиция#Собака#Нарочно не придумаешь#Белгород#Алкогольное опьянение
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
В Белгороде массово увольняют директоров школ?
Сегодня, 07:38
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02