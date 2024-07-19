От еды до руды. Как Наталья из повара переквалифицировалась в машиниста конвейера

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Тефтели, котлеты, отбивные, пельмени — это лишь малая часть списка вкусностей, которыми любит радовать близких Наталья Константинова. Её фирменные блюда ценят муж Сергей, дети — Алина и Кирилл — и гости.
Но вкус её блюд знают и лебединцы. На протяжении 18 лет Константинова вместе с коллегами из «ЛебГОК-Комбинат питания» кормила коллектив предприятия. Работала в 27-й, а затем и в 17-й столовой на базе авто, которая каждый день возила еду горнякам в карьер.
И никто — даже муж-спасатель, привыкший ко всяким необычным ситуациям, — не ожидал, что Наталья когда-нибудь сменит белый поварской халат на спецовку.
— Пару лет назад я захотела попробовать совершенно новую профессию. В то время только строили комплекс ЦПТ и дополнительно набирали персонал для нового подразделения — фабрики дробления и распределения руды. Приехала, пообщалась с руководством, заинтересовалась специальностью машиниста конвейера, — рассказывает Константинова.
— Но это довольно тяжёлый труд…
— Да, коллеги сразу предупредили: работа физически сложная. Но для меня это было не в новинку: лебединские повара тоже весь день на ногах. А физической нагрузки я не боюсь: мы с мужем своими руками дом построили.
Так Наталья Константинова стала машинистом конвейера на первом участке цеха крупного дробления ФДРР. Её задача — следить за равномерным ходом и состоянием одного из промежуточных конвейеров. Руда на него поступает после первичного этапа дробления. С помощью специального передвижного устройства — телеги боковой разгрузки (ТБР) — Наталья пересыпает поступающее сырьё в расположенные под транспортёром отдельные ёмкости. Каждая из 24 так называемых «банок» вмещает до 1 700 тонн руды, которую направляют на дальнейшее дробление, а потом на обогатительную фабрику для производства концентрата.
А ведь нужно ещё следить за исправностью редуктора и механизмов ТБР, рукавов, подающих руду, правильным ходом ленты, чистотой всего тракта и перехода, по которому движется персонал…
— Задач много, и все — значимые! И хотя меня обучали прямо на рабочем месте, заступив в смену, первое время боялась даже к телефону подходить на участке, чтобы сообщить о каких-то трудностях и неполадках. Но оказалось, наоборот, нужно советоваться и просить помощи, — подчёркивает Наталья. — В этом плане у нас отличный коллектив — и оператор наш, Наташа Журавлёва, и коллеги-машинисты, и руководители всегда готовы поддержать, помочь решить проблему, научить, как действовать.
Сейчас у Натальи уже есть ученики, которым она помогает освоиться в профессии. Но и сама продолжает изучать тонкости специальности машиниста конвейера. Кроме того, как заботливая хозяйка не терпит неполадок и беспорядка на своём участке — сразу старается устранить их и привлекает к этому других сотрудников. Впечатлила даже управляющего директора Лебединского ГОКа Ильдара Искакова.
— Ильдар Фаритович был у нас с лидерским визитом. Осматривал оборудование, общался с людьми. Задал и мне несколько вопросов. Рассказала о своей переквалификации и, похоже, удивила тем, что уже так детально изучила работу, — улыбается Наталья. — Не постеснялась показать, какие у нас были неполадки, сложности. Директор распорядился сразу принять меры, и всё было исправлено очень быстро. Приятно, когда высшее руководство столько внимания уделяет производству, интересуется условиями труда, обеспечением средствами индивидуальной защиты, инструментами. Такое отношение мотивирует быть ещё лучше!
Ко Дню металлурга Наталья Дмитриевна награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
Всего к профессиональному празднику 528 работников Лебединского ГОКа были отмечены наградами различных уровней.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова