От еды до руды. Как Наталья из повара переквалифицировалась в машиниста конвейера

— Задач много, и все — значимые! И хотя меня обучали прямо на рабочем месте, заступив в смену, первое время боялась даже к телефону подходить на участке, чтобы сообщить о каких-то трудностях и неполадках. Но оказалось, наоборот, нужно советоваться и просить помощи, — подчёркивает Наталья. — В этом плане у нас отличный коллектив — и оператор наш, Наташа Журавлёва, и коллеги-машинисты, и руководители всегда готовы поддержать, помочь решить проблему, научить, как действовать.