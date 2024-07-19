На грани исчезновения? Почему жители села под Белгородом молят о помощи

Белгородцы жалуются, что их село может исчезнуть после ликвидации трамвая

Раньше жителей села в Старооскольском округе соединял с внешним миром только сверхскоростной трамвай. Теперь, по словам жителей, транспорт решили убрать, чем поставили село на грань исчезновения, поскольку там нет ни магазинов, ни школ. На обращение отреагировали в местной администрации.