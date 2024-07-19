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Updated Сегодня, 14:12

Белгородцы жалуются, что их село может исчезнуть после ликвидации трамвая

На грани исчезновения? Почему жители села под Белгородом молят о помощи

19 июля 2024, 14:12
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются, что их село может исчезнуть после ликвидации трамвая

Раньше жителей села в Старооскольском округе соединял с внешним миром только сверхскоростной трамвай. Теперь, по словам жителей, транспорт решили убрать, чем поставили село на грань исчезновения, поскольку там нет ни магазинов, ни школ. На обращение отреагировали в местной администрации.

Житель Старооскольского горокруга обратил внимание на то, что ликвидация скоростного трамвая в муниципалитете приведёт к «опустению села Бабанинка». По словам мужчины, в населённом пункте есть только кладбище с грунтовой дорогой и родник, поэтому трамвай был единственной связью жителей с внешним миром: аптеки, магазины, школы и работы находятся вне села.

«И теперь наше малое село, которое ежедневно борется за существование последние 45 лет после ликвидации процветающего совхоза и создания песчаного карьера, решили поставить на грань исчезновения. Нам не предлагают никакой альтернативы, кроме автомобиля», — отметил местный житель.

На обращение отреагировали в администрации Старооскольского округа. Представители мэрии отметили, что приняли жалобу в работу, поэтому после детальной проработки мужчине вновь напишут с итогами проверки.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Трамвай#Новости Старого Оскола
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