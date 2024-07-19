На грани исчезновения? Почему жители села под Белгородом молят о помощи

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Житель Старооскольского горокруга обратил внимание на то, что ликвидация скоростного трамвая в муниципалитете приведёт к «опустению села Бабанинка». По словам мужчины, в населённом пункте есть только кладбище с грунтовой дорогой и родник, поэтому трамвай был единственной связью жителей с внешним миром: аптеки, магазины, школы и работы находятся вне села.
«И теперь наше малое село, которое ежедневно борется за существование последние 45 лет после ликвидации процветающего совхоза и создания песчаного карьера, решили поставить на грань исчезновения. Нам не предлагают никакой альтернативы, кроме автомобиля», — отметил местный житель.
На обращение отреагировали в администрации Старооскольского округа. Представители мэрии отметили, что приняли жалобу в работу, поэтому после детальной проработки мужчине вновь напишут с итогами проверки.