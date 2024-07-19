Мошенники начали вымогать деньги за посещение «дискредитирующих ВС РФ» сайтов

Речь идёт о вредоносной программе, которая кодирует документы и изображения. После того, как пользователь не может получить доступ к своим файлам, с ним связывается мошенник и за определённую сумму предлагает прислать программу-дешифратор. Однако делать этого определённо не стоит: часто мошенники, получив деньги, просто скрываются.