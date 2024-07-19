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Мошенничество

Мошенники начали вымогать деньги за посещение «дискредитирующих ВС РФ» сайтов

19 июля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Мошенничество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

В России — новый вид мошенничества: с людей требуют деньги за то, что они якобы посещали сайты, «дискредитирующие ВС РФ». Как защититься от этого и других видов онлайн-мошенничества, разбирались «Новые известия».

Появился новый способ обмана пользователей Сети: устройства людей блокируют из-за того, что они якобы посещали сайты с информацией, «дискредитирующей ВС РФ», а после этого мошенники требуют деньги. Аферисты лишают владельцев доступа к гаджетам за предполагаемые нарушения закона. Они отправляют потенциальным жертвам требования оплатить штраф за посещение таких сайтов. В противном случае жертвам угрожают, что прибудет оперативная группа для задержания.

Новый способ мошенничества прокомментировал IT-специалист Алексей Днепров. По его словам, злоумышленники стремятся получить деньги, играя на низкой компьютерной и юридической грамотности жертвы.

«В данном случае речь идёт о заражении устройств пользователей вирусом. Как показывает практика, вирус распространяется „волнами“: в одном месяце мне иногда приходит по 4-5 вызовов от пользователей на снятие блокировок, в другом — вообще ни одного», — говорит Днепров.

Речь идёт о вредоносной программе, которая кодирует документы и изображения. После того, как пользователь не может получить доступ к своим файлам, с ним связывается мошенник и за определённую сумму предлагает прислать программу-дешифратор. Однако делать этого определённо не стоит: часто мошенники, получив деньги, просто скрываются.

Эксперты рекомендуют соблюдать меры безопасности: устанавливать антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно делать резервные копии данных. При заражении устройства вирусом не стоит платить вымогателям — лучше обратиться к специалистам. Однако стоит понимать, что восстановление данных может быть сложным процессом из-за сложного ключа, используемого мошенниками при создании вирусов.

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#Общество#Мошенничество#Штраф#Аферисты#Дискредитация ВС РФ
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