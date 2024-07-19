Мошенники начали вымогать деньги за посещение «дискредитирующих ВС РФ» сайтов

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Появился новый способ обмана пользователей Сети: устройства людей блокируют из-за того, что они якобы посещали сайты с информацией, «дискредитирующей ВС РФ», а после этого мошенники требуют деньги. Аферисты лишают владельцев доступа к гаджетам за предполагаемые нарушения закона. Они отправляют потенциальным жертвам требования оплатить штраф за посещение таких сайтов. В противном случае жертвам угрожают, что прибудет оперативная группа для задержания.
Новый способ мошенничества прокомментировал IT-специалист Алексей Днепров. По его словам, злоумышленники стремятся получить деньги, играя на низкой компьютерной и юридической грамотности жертвы.
«В данном случае речь идёт о заражении устройств пользователей вирусом. Как показывает практика, вирус распространяется „волнами“: в одном месяце мне иногда приходит по 4-5 вызовов от пользователей на снятие блокировок, в другом — вообще ни одного», — говорит Днепров.
Речь идёт о вредоносной программе, которая кодирует документы и изображения. После того, как пользователь не может получить доступ к своим файлам, с ним связывается мошенник и за определённую сумму предлагает прислать программу-дешифратор. Однако делать этого определённо не стоит: часто мошенники, получив деньги, просто скрываются.
Эксперты рекомендуют соблюдать меры безопасности: устанавливать антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно делать резервные копии данных. При заражении устройства вирусом не стоит платить вымогателям — лучше обратиться к специалистам. Однако стоит понимать, что восстановление данных может быть сложным процессом из-за сложного ключа, используемого мошенниками при создании вирусов.