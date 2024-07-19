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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Лотосы на пруду в селе Быковка

Лотосы снова расцвели под Белгородом: фото

19 июля 2024, 12:20
Фото: «Белгород № 1»
Лотосы на пруду в селе Быковка

Белгородцы вновь могут полюбоваться цветением лотосов

Когда семья Бакановых переехала в регион с Дальнего Востока, они привезли с собой семена лотосов. Растения привлекли внимание белгородцев и даже стали поводом для фестиваля. Недавно лотосы распустились на пруду вновь.

Белгородцы снова могут увидеть краснокнижные лотосы на пруду в селе Быковка Яковлевского городского округа.

Растения появились в Белгородской области в августе 2021 года благодаря семье Бакановых. Когда они переезжали в регион с Дальнего Востока, привезли с собой семена лотосов для разведения.

Тогда они очень понравились белгородцам, в честь цветов даже провели фестиваль. Но эксперты предупредили, что разведение лотосов может привести к замору рыб в водоёме.

Правда, разрастись растению так и не удалось. Лотосы начали погибать из-за атак тли, которая не только питается соком растений, но и разносит множество болезней.

Насекомые стали не единственной причиной гибели растений. Некоторые белгородцы так хотели сфотографироваться на фоне цветов, что залезали в воду и ломали их, а другие намеренно срывали лотосы, чтобы унести домой. Всё это делали в обход штрафа, который грозит за уничтожение растения из Красной книги.

Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе БыковкаЛотосы на пруду в селе Быковка
Лотосы на пруду в селе Быковка
Фото: «Белгород № 1»
Фестиваль «Быковский лотос» пройдёт под Белгородом
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