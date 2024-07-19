Лотосы снова расцвели под Белгородом: фото

Насекомые стали не единственной причиной гибели растений. Некоторые белгородцы так хотели сфотографироваться на фоне цветов, что залезали в воду и ломали их, а другие намеренно срывали лотосы, чтобы унести домой. Всё это делали в обход штрафа, который грозит за уничтожение растения из Красной книги.