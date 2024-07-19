Лотосы снова расцвели под Белгородом: фото

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Белгородцы снова могут увидеть краснокнижные лотосы на пруду в селе Быковка Яковлевского городского округа.
Растения появились в Белгородской области в августе 2021 года благодаря семье Бакановых. Когда они переезжали в регион с Дальнего Востока, привезли с собой семена лотосов для разведения.
Тогда они очень понравились белгородцам, в честь цветов даже провели фестиваль. Но эксперты предупредили, что разведение лотосов может привести к замору рыб в водоёме.
Правда, разрастись растению так и не удалось. Лотосы начали погибать из-за атак тли, которая не только питается соком растений, но и разносит множество болезней.
Насекомые стали не единственной причиной гибели растений. Некоторые белгородцы так хотели сфотографироваться на фоне цветов, что залезали в воду и ломали их, а другие намеренно срывали лотосы, чтобы унести домой. Всё это делали в обход штрафа, который грозит за уничтожение растения из Красной книги.