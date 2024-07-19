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Белгородец ударил хозяйку собаки

Испугался шпица? Белгородец ударил женщину за то, что её собака его облаяла

19 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI

Белгородец ударил хозяйку собаки

Мужчина из Белгорода напал на женщину в парке после того, как её собака облаяла его. На него возбудили уголовное дело: теперь агрессивному горожанину грозит до восьми лет лишения свободы, отметили в пресс-службе УМВД.

В Белгороде произошёл конфликт между прохожим и хозяйкой шпица. Когда 49-летняя горожанка гуляла со своей собакой по аллее в парке Южный, её питомец облаял незнакомого мужчину. Жителя такое поведение шпица сильно возмутило, поэтому он начал скандалить с белгородкой, после чего, разозлившись, ударил её кулаком в глаз.

Женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали оскольчатый перелом глазницы. Сотрудники больницы позвонили в отделение полиции и рассказали им о случившемся.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Белгорода. О мотивах его действий в пресс-службе ведомства не рассказали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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