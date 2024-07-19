Испугался шпица? Белгородец ударил женщину за то, что её собака его облаяла

В Белгороде произошёл конфликт между прохожим и хозяйкой шпица. Когда 49-летняя горожанка гуляла со своей собакой по аллее в парке Южный, её питомец облаял незнакомого мужчину. Жителя такое поведение шпица сильно возмутило, поэтому он начал скандалить с белгородкой, после чего, разозлившись, ударил её кулаком в глаз.