Испугался шпица? Белгородец ударил женщину за то, что её собака его облаяла

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Белгороде произошёл конфликт между прохожим и хозяйкой шпица. Когда 49-летняя горожанка гуляла со своей собакой по аллее в парке Южный, её питомец облаял незнакомого мужчину. Жителя такое поведение шпица сильно возмутило, поэтому он начал скандалить с белгородкой, после чего, разозлившись, ударил её кулаком в глаз.
Женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали оскольчатый перелом глазницы. Сотрудники больницы позвонили в отделение полиции и рассказали им о случившемся.
Подозреваемым оказался 41-летний житель Белгорода. О мотивах его действий в пресс-службе ведомства не рассказали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.