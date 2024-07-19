Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причине

Белгородка пожаловалась на работу стоматологической поликлиники № 1. Как рассказала женщина, её дочь обратилась в медучреждение с подозрением на пульпит, но без бумажного страхового полиса ей отказались делать снимок. Денег у девушки с собой не было, пришлось уйти. К слову, она сейчас находится в декрете.