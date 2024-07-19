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Белгородке с пульпитом отказались помочь из-за отсутствия бумажного полиса ОМС

Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причине

19 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI

Белгородке с пульпитом отказались помочь из-за отсутствия бумажного полиса ОМС

С автоматизацией процессов белгородцы стали предпочитать электронные документы бумажным. Но в стоматологической поликлинике № 1, видимо, это не учли. Беременной пациентке отказали в медицинской помощи из-за того, что она не принесла бумажный страховой полис. В клинике ответили на претензию.

Белгородка пожаловалась на работу стоматологической поликлиники № 1. Как рассказала женщина, её дочь обратилась в медучреждение с подозрением на пульпит, но без бумажного страхового полиса ей отказались делать снимок. Денег у девушки с собой не было, пришлось уйти. К слову, она сейчас находится в декрете.

«Сейчас даже захудалая поликлиника всё считывает с интернета, но стоматология № 1 у нас не подходит онлайн-версии, только бумажку им давай, особенно, когда приходишь что-то бесплатно просить», — написала Татьяна.

Женщина пишет, что при прохождении платного лечения якобы не всегда даже требуют паспорт при регистрации. По её словам, в других медицинских учреждениях такой проблемы не возникает — всё автоматизировано.

В стоматологической поликлинике Белгорода объяснили, что для оформления медицинской карты необходим медицинский полис ОМС в виде бумажного документа или штрихкода на сайте «Госуслуг».

Сложности при оформлении медицинской карты возникают в случае, если пациент изменил фамилию и не переоформил медицинский полис в страховой компании. В таких ситуациях пациенту предлагают забронировать время приёма у врача, что даёт возможность переоформить или получить временный полис ОМС в страховой компании.
стоматологическая поликлиника № 1

Недавно белгородцы пожаловались на ещё одну белгородскую стоматологическую клинику. Точнее на её состояние: по словам жителей, в медучреждении ржавые трубы, обшарпанные стены, рваное напольное покрытие и старое оборудование.

Место для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиники
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Медицина#Стоматология#Новости Белгорода#Белгород#Полис омс
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