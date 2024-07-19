Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причине

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Белгородка пожаловалась на работу стоматологической поликлиники № 1. Как рассказала женщина, её дочь обратилась в медучреждение с подозрением на пульпит, но без бумажного страхового полиса ей отказались делать снимок. Денег у девушки с собой не было, пришлось уйти. К слову, она сейчас находится в декрете.
«Сейчас даже захудалая поликлиника всё считывает с интернета, но стоматология № 1 у нас не подходит онлайн-версии, только бумажку им давай, особенно, когда приходишь что-то бесплатно просить», — написала Татьяна.
Женщина пишет, что при прохождении платного лечения якобы не всегда даже требуют паспорт при регистрации. По её словам, в других медицинских учреждениях такой проблемы не возникает — всё автоматизировано.
В стоматологической поликлинике Белгорода объяснили, что для оформления медицинской карты необходим медицинский полис ОМС в виде бумажного документа или штрихкода на сайте «Госуслуг».
Сложности при оформлении медицинской карты возникают в случае, если пациент изменил фамилию и не переоформил медицинский полис в страховой компании. В таких ситуациях пациенту предлагают забронировать время приёма у врача, что даёт возможность переоформить или получить временный полис ОМС в страховой компании.
стоматологическая поликлиника № 1
Недавно белгородцы пожаловались на ещё одну белгородскую стоматологическую клинику. Точнее на её состояние: по словам жителей, в медучреждении ржавые трубы, обшарпанные стены, рваное напольное покрытие и старое оборудование.