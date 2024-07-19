«Экотранс» угрожает «Еврологистику» банкротством: что происходит?

По данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Еврологистик» по решению суда должно передать ООО «ТК „Экотранс“» 3,4 млн рублей, из которых 3,3 млн рублей — основной долг, 135 тысяч рублей — проценты за пользование чужими средствами с 28 января 2023 года по 9 августа 2023 года, проценты за пользование деньгами, которые начислялись с 10 августа 2023 года по день фактической уплаты долга, и расходы по уплате госпошлины.