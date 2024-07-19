«Экотранс» угрожает «Еврологистику» банкротством: что происходит?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Перевозчик ТКО в Белгородской области компания ООО «Еврологистик» может стать банкротом из-за долга ООО «Транспортная компания „Эконтранс“».
По данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Еврологистик» по решению суда должно передать ООО «ТК „Экотранс“» 3,4 млн рублей, из которых 3,3 млн рублей — основной долг, 135 тысяч рублей — проценты за пользование чужими средствами с 28 января 2023 года по 9 августа 2023 года, проценты за пользование деньгами, которые начислялись с 10 августа 2023 года по день фактической уплаты долга, и расходы по уплате госпошлины.
ТК «Экотранс» сообщает о намерениях обратиться в Арбитражный суд с целью признать «Еврологистик» банкротом.
Редакция «Бел.Ру» обратилась за комментарием в компанию «Еврологистик». Там нам разъяснили свою позицию по этой ситуации, которую мы приводим в сокращённом варианте.
Как утверждают в «Еврологистике», ТК «Экотранс» и «Экотранс С» фактически навязали «Еврологистику» заключение двух экономически невыгодных сделок, пользуясь монопольным положением на рынке. Экономическая модель «Еврологистика» их финансирование не предусматривала.
Первый договор заключили 18 января 2023 года с «Экотранс С». По нему оказывались услуги перегрузки отходов IV–V классов для размещение на полигоне у городской свалки Белгорода.
«Мы были вынуждены заключить данный договор, так как состояние подъездных путей на полигоне вблизи села Стрелецкое Белгородского района является неудовлетворительным и движение по телу полигона к месту выгрузки повышает кратно износ техники и значительно увеличивает время выгрузки. Хотя правила эксплуатации полигонов по захоронению предусматривают обязательное наличие твёрдого пути к площадке разгрузки. Но мы пошли на эту сделку, чтобы соблюдать графики вывоза ТКО и ускорить выгрузку отходов на полигоне», — сообщили в «Еврологистике».
Стоимость выгрузки за одно транспортное средство по сделке составило 1390 рублей с учётом НДС. В тарифе транспортировки ТКО эти затраты не учитываются. «Экотранс» получал дополнительный доход и имел возможность отремонтировать подъездные пути к полигону. «Еврологистик» исполнял обязательства до 15 июля 2024 года, после чего приостановил платежи из-за кассового разрыва в 11,6 миллиона рублей.
Вторая сделка — покупка у «Экотранса» 909 бывших в употреблении контейнеров за 11 млн рублей. Сделку пришлось осуществить, чтобы избежать проблем с графиком вывоза мусора и его складированием в Старооскольском горокруге. Часть денег «Экотранс» получил, на 15 июля остался долг в 3,35 млн рублей, а «Еврологистик» решил оспорить сделку в арбитраже.
«Еврологистик» купил контейнеры и в других муниципалитетах, потому что предыдущие перевозчики грозились их изъять. Обеспечивать это должны местные власти, но вопрос по выкупу контейнеров до сих пор не решён. «Еврологистик» подал кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения определения суда до решение по делу.
«Учитывая, что сегодня ТК „Экотранс“ сама должна кредиторам сумму более 80 миллионов рублей, её намерение обратиться в суд с заявление о банкротстве в отношении нашей компании выглядит сейчас как попытка воздействовать на „Еврологистик“ по оспариваемой сделке», — заявили в «Еврологистике».
По заявлению «Экотранса» о намерении обратиться в арбитраж с требованием признать «Еврологистик» банкротом, в последнем заявили, что заявленное «Экотрансом» намерение — лишь воздействие на «Еврологистик» по оспариваемой сделке.
Напомним, «Экотрансу» тоже приходится выплачивать долги. Так, администрация Белгорода взыскала через суд с компании 6 млн рублей долга за аренду. Решение суда ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Ранее транспортной компании отказали в отсрочке по выплату долга городскому бюджету.