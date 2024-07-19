Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников

В один из дней конкурсный управляющий и новые собственники прибыли на территорию кооператива, чтобы обсудить передачу недвижимого имущества. Бывший руководитель, вооружившись своим гладкоствольным ружьём, застрелил двоих человек. Ещё двух он хотел убить, но не смог — им удалось сбежать.