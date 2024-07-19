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Белгородца обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство ещё двух человек

Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников

19 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI

Белгородца обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство ещё двух человек

Страшная история из криминальных сводок произошла в Белгородской области. Обиженный бывший руководитель сельхозкооператива пришёл с ружьём, чтобы расправиться с новыми собственниками. Подробности рассказали в прокуратуре Белгородской области.

В марте 2024 года житель Белгородской области, который ранее занимал должность руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива, затаил обиду на новых владельцев и решил поквитаться с ними.

В один из дней конкурсный управляющий и новые собственники прибыли на территорию кооператива, чтобы обсудить передачу недвижимого имущества. Бывший руководитель, вооружившись своим гладкоствольным ружьём, застрелил двоих человек. Ещё двух он хотел убить, но не смог — им удалось сбежать.

Мужчину обвиняют в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на убийство ещё двух человек (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соответствующее уголовное дело направлено в Белгородский областной суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Недавно в регионе произошло ещё одно убийство. В Шебекинском городском округе двое мужчин пришли в гости к своей знакомой, где избили её друга до смерти и спрятали тело в яме.

Белгородцы пришли в гости к знакомой, избили до смерти её друга и спрятали труп в яме
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