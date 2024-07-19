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Укрытие

Более 300 модульных укрытий установят в белгородском приграничье

19 июля 2024, 06:32
Фото: bel.ru
Укрытие

За последнюю неделю в Белгородской области установили 30 бетонных укрытий

В связи со сложной оперативной обстановкой в Белгородской области продолжается работа по установке модульных бетонных укрытий. За последнюю неделю было установлено 30 новых укрытий в четырёх муниципалитетах региона.

За последнюю неделю в Белгородской области установили более 30 бетонных конструкций. Их разместили в Краснояружском, Грайворонском, Белгородском и Валуйском городских округах и районах.

Сейчас на этапе изготовления ещё 312 модульных укрытий. Их планируют установить в приграничных районах региона.

Недавно модульные укрытия Белгорода нанесли на интерактивную карту. Программисты заявили, что это первый шаг к созданию полноценного приложения на смартфон.

В четверг, 18 июля, жители Белгорода обратили внимание на необычное решение — вход в одно из укрытий города оформили пеньками. По мнению горожан, в спешке во время ракетной опасности можно легко споткнуться и переломать ноги.

Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Приграничье#СВО#Укрытия#Модульные укрытия#Бетонные конструкции
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