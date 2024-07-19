Более 300 модульных укрытий установят в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
За последнюю неделю в Белгородской области установили более 30 бетонных конструкций. Их разместили в Краснояружском, Грайворонском, Белгородском и Валуйском городских округах и районах.
Сейчас на этапе изготовления ещё 312 модульных укрытий. Их планируют установить в приграничных районах региона.
Недавно модульные укрытия Белгорода нанесли на интерактивную карту. Программисты заявили, что это первый шаг к созданию полноценного приложения на смартфон.
В четверг, 18 июля, жители Белгорода обратили внимание на необычное решение — вход в одно из укрытий города оформили пеньками. По мнению горожан, в спешке во время ракетной опасности можно легко споткнуться и переломать ноги.