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Мэра орловского Болхова задержали

Белгородский след? Мэра в Орловской области задержали за приёмку некачественных работ

19 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI

Мэра орловского Болхова задержали

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Болхова Владимира Авилова, его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр принял некачественно выполненные работы по благоустройству «Болховкиного луга». Подробности сообщает издание «Орелtimes».

Как сообщает издание, в пятницу, 19 июля, прокуратура и Следственный комитет России по Орловской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главы города Болхова — Владимира Авилова. На данный момент его уже задержали.

Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий при принятии работ по благоустройству «Болховкиного луга». Нанесён вред муниципальному бюджету в размере 66 миллионов рублей.

Как установило следствие, Авилов был осведомлён о том, что работы на объекте были выполнены некачественно и не в полном объёме. Тем не менее он принял объект, подписал в декабре 2023 года соответствующий акт и поручил ввести «Болховкин луг» в эксплуатацию.

В региональном следственном комитете заявили, что планируют направить в суд ходатайство о заключении обвиняемого Авилова под стражу.

Ранее орловские силовики задержали руководителя белгородской компании, которая выполняла строительные работы на объекте, так как они были выполнены с грубыми нарушениями, а часть парка оказалась затоплена.

Работы на 66 млн от белгородского подрядчика вызвали вопросы у орловских силовиков
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