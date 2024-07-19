Белгородский след? Мэра в Орловской области задержали за приёмку некачественных работ

Как установило следствие, Авилов был осведомлён о том, что работы на объекте были выполнены некачественно и не в полном объёме. Тем не менее он принял объект, подписал в декабре 2023 года соответствующий акт и поручил ввести «Болховкин луг» в эксплуатацию.