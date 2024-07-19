Белгородский след? Мэра в Орловской области задержали за приёмку некачественных работ

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как сообщает издание, в пятницу, 19 июля, прокуратура и Следственный комитет России по Орловской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главы города Болхова — Владимира Авилова. На данный момент его уже задержали.
Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий при принятии работ по благоустройству «Болховкиного луга». Нанесён вред муниципальному бюджету в размере 66 миллионов рублей.
Как установило следствие, Авилов был осведомлён о том, что работы на объекте были выполнены некачественно и не в полном объёме. Тем не менее он принял объект, подписал в декабре 2023 года соответствующий акт и поручил ввести «Болховкин луг» в эксплуатацию.
В региональном следственном комитете заявили, что планируют направить в суд ходатайство о заключении обвиняемого Авилова под стражу.
Ранее орловские силовики задержали руководителя белгородской компании, которая выполняла строительные работы на объекте, так как они были выполнены с грубыми нарушениями, а часть парка оказалась затоплена.