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В Белгороде приватизировали здание комбината школьного питания

За деньги — да: какие помещения смогли приватизировать власти Белгорода

18 июля 2024, 06:52
Фото: 2ГИС

В Белгороде приватизировали здание комбината школьного питания

Всего в городе в 2023 году не продали девять объектов, которые включили в план приватизации. Столько же позиций продать получилось. Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, на 2023 год в план приватизации включили следующие объекты:

  • нежилое помещение площадью 76,3 кв. м. (улица Губкина, 17);
  • нежилое помещение площадью 37,1 кв. м. (проспект Ватутина, 18а);
  • нежилое здание площадью 4104,8 кв. м. на земельном участке 5799,6 кв. м. (переулок 5-й Заводской, 34)
  • нежилое помещение площадью 94,7 кв. м. (улица Спортивная, 20);
  • нежилое помещение площадью 12,8 кв. м. (улица Конева, 5);
  • нежилое помещение площадью 16,1 кв. м. (бульвар Юности, 7);
  • встроенное нежилое помещение площадью 10,8 кв. м. (проспект Богдана Хмельницкого, 133);
  • нежилое помещение площадью 8,6 кв. м. (улица Королёва, 29);
  • нежилое помещение площадью 161,5 кв. м. (проспект Богдана Хмельницкого, 84);
  • нежилое помещение 18,6 кв. м. (улица Садовая, 67а);
  • нежилое помещение площадью 50,4 кв. м. (улица Садовая, 67а);
  • нежилое здание площадью 69,9 кв. м, нежилое здание площадью 43,6 кв. м, на земельном участке площадью 2336 кв. м. (улица Кутузова, 99);
  • нежилое помещение площадью 69,5 кв. м. (улица Левобережная, 14);
  • встроенно-пристроенное нежилое помещение площадью 241,9 кв. м. (улица Левобережная, 12);
  • встроенно-пристроенное нежилое помещение площадью 19,1 кв. м. (улица Левобережная, 12);
  • нежилое помещение площадью 157 кв. м. (улица Железнякова, 22);
  • встроенное нежилое помещение площадью 56,4 кв. м. (улица Николая Островского, 19в);
  • нежилое помещение площадью 15,8 кв. м. (улица Щорса, 50);
  • нежилое помещение площадью 33,6 кв. м. (улица Будённого, 10);
  • нежилое помещение площадью 16,3 кв. м. (улица Конева, 5);
  • встроенное нежилое помещение площадью 16,2 кв. м. (бульвар Юности, 21).

Продать в прошлом году смогли нежилые помещения на улице Губкина, на проспекте Ватутина, на улицах Спортивная, Конева, бульваре Юности, улице Левобережная, а также на 5-м Заводском переулке, где раньше находился комбинат школьного питания.

Среди нереализованных объектов встроенное нежилое помещение на проспекте Богдана Хмельницкого, 133. Его не смогли продать, так как арендатор отказался от реализации преимущественного права выкупа.

Ещё одно нежилое помещение на Богданке не продали, поскольку городские власти решили его использовать для муниципальных нужд.

По трём объектам (на улице Королёва и Садовая) не было заявок на участие в аукционе. А ещё часть объектов продали в первой половине 2024 года. Это нежилое помещение на улице Будённого и встроенное нежилое помещение на бульваре Юности.

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