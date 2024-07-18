За деньги — да: какие помещения смогли приватизировать власти Белгорода

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По информации городских властей, на 2023 год в план приватизации включили следующие объекты:
Продать в прошлом году смогли нежилые помещения на улице Губкина, на проспекте Ватутина, на улицах Спортивная, Конева, бульваре Юности, улице Левобережная, а также на 5-м Заводском переулке, где раньше находился комбинат школьного питания.
Среди нереализованных объектов встроенное нежилое помещение на проспекте Богдана Хмельницкого, 133. Его не смогли продать, так как арендатор отказался от реализации преимущественного права выкупа.
Ещё одно нежилое помещение на Богданке не продали, поскольку городские власти решили его использовать для муниципальных нужд.
По трём объектам (на улице Королёва и Садовая) не было заявок на участие в аукционе. А ещё часть объектов продали в первой половине 2024 года. Это нежилое помещение на улице Будённого и встроенное нежилое помещение на бульваре Юности.