В России начался летний звездопад: где можно понаблюдать за красочным явлением

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Как сообщает newia.ru, сейчас наша планета проходит через большой поток пылевых частиц от кометы Свифта — Туттля, которые мгновенно сгорают и создают визуальный эффект звездного дождя.
Звездопад будет проходить с 17 июля до 24 августа, но не во все ночи можно будет наблюдать по-настоящему завораживающее зрелище.
В первые дни звездопада и в 20-х числах августа падать будет не больше двух звезд в час. При этом самый активный звездопад прогнозируется в ночь с 12 на 13 августа, когда на небосклоне можно будет увидеть падение примерно 100–150 звезд в час. Падающие звезды заполонят собой практически все небо. А самый интенсивный звездопад придется на часы с 02:00 до 04:30.
Особенно хорошо падающие звезды будут видны в средних широтах Северного полушария — Москве, Северной столице, Челябинске, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и прочих населенных пунктах Сибири и Урала.
Любоваться редким космическим явлением можно без телескопов и биноклей. Но жителям городов способно помешать искусственное освещение, поэтому лучше разглядывать небо с падающими звездами на природе.
Астрологи утверждают, что звездопад имеет особую энергетику, которая в этом году достигнет своего пика к 12–13 августа. В это время люди смогут генерировать новые, эффективные идеи благодаря обостренной интуиции.