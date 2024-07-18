В России начался летний звездопад: где можно понаблюдать за красочным явлением

В первые дни звездопада и в 20-х числах августа падать будет не больше двух звезд в час. При этом самый активный звездопад прогнозируется в ночь с 12 на 13 августа, когда на небосклоне можно будет увидеть падение примерно 100–150 звезд в час. Падающие звезды заполонят собой практически все небо. А самый интенсивный звездопад придется на часы с 02:00 до 04:30.